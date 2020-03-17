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Vali Su: “İlimizde gerekli dezenfekte çalışmaları sürüyor”

İHA

– Mersin Valisi Ali İhsan Su, korona virüsle mücadele kapsamında her türlü tedbirin alınmaya devam edildiğini belirterek, Mersin'de gerekli dezenfekte çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Su, dezenfektan ürünlerin fiyatlarını artırmak suretiyle haksız kazanç elde etmek isteyen kişilere Valilik olarak asla fırsat vermeyeceklerinin de altını çizdi.

Vali Su: “İlimizde gerekli dezenfekte çalışmaları sürüyor”

– Mersin Valisi Ali İhsan Su, korona virüsle mücadele kapsamında her türlü tedbirin alınmaya devam edildiğini belirterek, Mersin’de gerekli dezenfekte çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Su, dezenfektan ürünlerin fiyatlarını artırmak suretiyle haksız kazanç elde etmek isteyen kişilere Valilik olarak asla fırsat vermeyeceklerinin de altını çizdi.
Mart ayı ‘İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı’ Vali Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirildi. Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, kaymakamlar ve ilgili müdürler katıldı.
Gündem maddesi olarak Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid19) salgınının da ele alındığı toplantıda, Mersin genelinde alınan tedbirler, bugüne kadar yapılan çalışmalar ve bundan sonra yapılması gereken ilave planlamalar ayrıntılarıyla gözden geçirildi.
Toplantıda konuşan Vali Su, korona virüsün etkisinin dünyanın birçok ülkesine yayılmış durumda olduğunu kaydederek, Türkiye'nin başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm bakanlıkların, hastalığın ortaya çıktığı ilk günden itibaren konunun üzerinde hassasiyetle durduğunu ve her türlü tedbirin alınmaya devam edildiğini ifade etti.
“İlimizde gerekli dezenfekte çalışmaları sürüyor” diyen Su, bu çerçevede dezenfektan ürünlerin fiyatlarını artırmak suretiyle haksız kazanç elde etmek isteyen kişilere Valilik olarak asla fırsat vermeyeceklerini belirterek, ilgili kurumların denetimlerini daha da sıkılaştıracağını söyledi. Sosyal medya hesapları üzerinden gerçek dışı paylaşımlara da dikkat çeken Vali Su, resmi kurumların yaptığı açıklamaların ve uyarıların dikkate alınması gerektiğini sözlerine ekledi.
İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı’nın, korona virüsün belirtileri, bulaşma ve korunma yöntemleriyle ilgili bir sunum yaptığı toplantı, görüş ve önerilerin alınması, gündem maddelerinin görüşülmesi ve alınan kararların ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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