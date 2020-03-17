Koranavirüs salgınına tepkisiz kalmadılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Koranavirüs salgınına tepkisiz kalmadılar

İHA

Mersin'deki Özge Karapınar Güzellik Akademi ve Estetik Merkezi, son günlerde yaşanan 'koronavirüs' salgınından dolayı 19 Mart'a kadar eğitim ve randevularını durdurdu.

Koranavirüs salgınına tepkisiz kalmadılar

Mersin'deki Özge Karapınar Güzellik Akademi ve Estetik Merkezi, son günlerde yaşanan 'koronavirüs' salgınından dolayı 19 Mart’a kadar eğitim ve randevularını durdurdu.
Akademi Kurucusu Özge Karapınar, yaptığı yazılı açıklamada, sağlığın her şeyden önemli olduğunu vurgulayarak, "Dünya önemli bir sınav veriyor. Ülkemizde de üst düzey önlemler alınırken, bizler de kendi ölçeğimizde bu önlemlere destek vermek zorundayız. Bu anlamda 19 Mart tarihine kadar tüm randevularımızı ve eğitimlerimizi dondurduk. Önümüzdeki günlerde bu süreci uzatmamız gerekirse uzatacağız. Danışanlarımız ve öğrencilerimizin sağlığı bizler için her şeyden önemli. Tüm dünya virüs salgınından ciddi şekilde etkilenirken ülkemiz, aldığı tedbirler ile salgını en alt seviyede yaşamakta. Bizler de vatandaşlar olarak bu süreçte devletimizin aldığı kararlara saygı göstererek, hijyen kurallarına her zamankinden fazla dikkat edip, kalabalık ortamlardan uzak durmalıyız" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

St. Petersburg Büyük Petro Politeknik Üniversitesi, NGS programı kapsamında Türkiye'den ikinci kez yüksek lisans öğrencisi alacak
YEREL HABERLER St. Petersburg Büyük Petro Politeknik Üniversitesi, ...
Adam öldürmekten 18 yıl hapse mahkum edilen firari yakalandı
YEREL HABERLER Adam öldürmekten 18 yıl hapse mahkum edilen firari ...
Akdeniz Belediyesi'nden 'koronavirüs' denetimi
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyesi'nden 'koronavirüs' denetimi
Tarsus'ta Çağdaş Sanatlar Müzesi kurulması için ilk adım
YEREL HABERLER Tarsus'ta Çağdaş Sanatlar Müzesi kurulması için ilk ...
Vali Su başkanlığında korona virüs tedbirleri toplantısı düzenlendi
YEREL HABERLER Vali Su başkanlığında korona virüs tedbirleri ...
Bağırsak sendromuna dikkat Diyetisyen Tuğçe Çevik: "Yeme alışkanlıkları değiştirildiği süreçte kabızlık, şişkinlik, hazımsızlık şikayetlerinde azalma daha çabuk sürede etkisini gösteriyor" "Vücutta toksin madde oluşturacak tüm paketli gıdaları, GDO içerikli besinleri, trans yağ içerikli besinleri, işlenmiş tüm ürünleri, soya ve soyalı tüm ürünler, kabuklu deniz ürünleri, gluten, kazein içerikli besinler beslenme programından çıkarılmalı"
YEREL HABERLER Bağırsak sendromuna dikkat Diyetisyen Tuğçe Çevik: ...
(Görüntülü) Yenişehir'de dezenfeksiyon ekipleri kuruldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yenişehir'de dezenfeksiyon ekipleri ...
(Görüntülü) Eğlence yerlerine yeni genelge tebliğ edildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Eğlence yerlerine yeni genelge tebliğ ...
Vali Su: “İlimizde gerekli dezenfekte çalışmaları sürüyor”
YEREL HABERLER Vali Su: “İlimizde gerekli dezenfekte çalışmaları ...
Atatürk'ün Tarsus'a gelişinin 97. yılı kutlandı
YEREL HABERLER Atatürk'ün Tarsus'a gelişinin 97. yılı kutlandı
MEÜ öğrencisi Ahmet Petek, Genç İletişimciler Yarışmasından ödülle döndü
YEREL HABERLER MEÜ öğrencisi Ahmet Petek, Genç İletişimciler ...
Silifke’de erik hasadı başladı 100 gramlık kaselere konularak gönderilen eriğin bahçede kilosu 175 ila 200 lira arasında satıldı
YEREL HABERLER Silifke’de erik hasadı başladı 100 gramlık kaselere ...
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde tüm birimler kırmızı alarm durumuna getirildi
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde tüm birimler kırmızı ...
MEÜ Genç Girişimci Merkezi, MTSO ve MDTO arasında ‘İyi Niyet Mektubu’ imzalandı
YEREL HABERLER MEÜ Genç Girişimci Merkezi, MTSO ve MDTO arasında ...
Erdemli'de dezenfekte çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Erdemli'de dezenfekte çalışmaları sürüyor
(Görüntülü) Yangında Yasemin'nin ölümüne tanık oldu Merdiven kısa kaldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yangında Yasemin'nin ölümüne tanık oldu ...
Tarsus'ta korona virüs tedbirleri
YEREL HABERLER Tarsus'ta korona virüs tedbirleri
MESKİ, Kurumsal Kapasite Geliştirme Çalıştayına katıldı
YEREL HABERLER MESKİ, Kurumsal Kapasite Geliştirme Çalıştayına ...
Kızıltan: “Bu sınavı geçeceğiz”
YEREL HABERLER Kızıltan: “Bu sınavı geçeceğiz”
Yenişehir´de dezenfeksiyon ekipleri kuruldu
YEREL HABERLER Yenişehir´de dezenfeksiyon ekipleri kuruldu
Yangında Yasemin'nin ölümüne tanık oldu: Merdiven kısa kaldı
YEREL HABERLER Yangında Yasemin'nin ölümüne tanık oldu: Merdiven ...
(Görüntülü) Limonlu Deresi'ndeki taşkın, 2 bin dönümlük araziyi su altında bıraktı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Limonlu Deresi'ndeki taşkın, 2 bin ...
Seçer: “Altyapı sorununu kökten çözüyoruz” Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, MESKİ’nin Akkent, Batıkent ve Eğriçam Mahallelerinde başlattığı altyapı çalışmalarını yerinde inceledi
YEREL HABERLER Seçer: “Altyapı sorununu kökten çözüyoruz” Mersin ...
Kanalda kaybolan Hediye'nin babası: "Hiç olmaza mezarını bilirdik" Mersin'de bir bölümü üstü açık olan kanala düşen ve 1 senedir kayıp olan 10 yaşındaki Hediye Orman'ın ailesi, hüzünlü gözlerle kızlarından gelecek haberi bekliyor Baba Mehmet Orman: "Ne çektiğimizi bir Cenabı Allah, bir de biz biliriz"
YEREL HABERLER Kanalda kaybolan Hediye'nin babası: "Hiç olmaza ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X