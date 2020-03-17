St. Petersburg Büyük Petro Politeknik Üniversitesi, NGS programı kapsamında Türkiye'den ikinci kez yüksek lisans öğrencisi alacak

St. Petersburg Büyük Petro Politeknik Üniversitesi (SPBPU), Akkuyu Nükleer A.Ş. tarafından başlatılan eğitim programı kapsamında, Türk üniversitelerinden mezun olan lisans öğrencileri arasından ücretsiz yüksek lisans için ikinci kez alım yapacak. İngilizce yüksek lisans eğitim programına Türk üniversitelerinden mezun olan lisans öğrencileri alınacak.

SPBPU’daki eğitim programı kapsamında toplam 25 kişinin alınması planlanmakta olup, bu öğrenciler, ısı mühendisliği ile elektrik mühendisliği alanlarında eğitim alacaklar. Türk üniversitelerinde ısı mühendisliği, elektrik mühendisliği, nükleer enerji ve teknoloji ile kimyasal teknoloji alanlarından lisans derecesiyle mezun olan Türk vatandaşlarının katılım başvuruları kabul edilecek.

Başvuru sahiplerinin kaydı, aday öğrencilerin Türk üniversitelerinde edindikleri ilgili bölümlerde SPBPU öğretim üyeleriyle İngilizce dilinde yapacakları uzaktan online mülakatın sonuçlarına göre yapılacak. Son başvuru tarihi 15 Nisan 2020 olup, ardından 2030 Nisan tarihleri arasında adaylarla mülakatlar yapılacak. Giriş sınavlarına katılım için başvurular internet üzerinden alınmakta olup, adayların Akkuyu Nükleer A.Ş.’nin resmi internet sitesinde 'http://www.akkuyu.com/applicationform2020' adresindeki elektronik formu doldurmaları yeterli olacak.

SPBPU’daki yüksek lisans programında eğitim süresi 2 yıl. Programın katılımcıları, eğitim süresince ilgili bölümlerin yanında Rusça eğitim alacak. Programı başarıyla tamamlayan mezunlar, Rosatom devlet kuruluşunun eğitim merkezinde uygulamalı eğitim ve 1 yıldan 3 yıla kadar uygulamalı stajdan geçecekler.

Program katılımcıları, eğitimleri süresince SPBPU’nun yurdunda kalacak olup, ayda 32 bin ruble (2 bin 700 TL) tutarında burs alacaklar. Eğitim süresince öğrencilere sağlık sigortası sağlanacak ve yılda bir kere St. PetersburgİstanbulSt. Petersburg bileti için ödeme yapılacak. Öğrenciler iki yıl boyunca, 1899 yılında kurulan ve Rusya'nın en iyi teknik üniversitelerinden biri olan St. Petersburg Politeknik Üniversitesi’nin tarihi kampüsünde eğitim görecekler. Nobel ödüllü Pyotr Kapitsa, Nikolai Semyonov ve Zhores Alferov da dahil olmak üzere, önde gelen Rus bilim insanlarının ders verdiği üniversite, bilimsel ve teknolojik niteliğiyle öne çıkıyor.



Akkuyu NGS için Türk uzman yetiştirilmesi

Akkuyu NGS için personel yetiştirme programı, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nde Akkuyu NGS Sahasında Bir Nükleer Güç Santralinin İnşasına ve İşletilmesine Dair İşbirliği Anlaşması' kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları arasından uzmanların yetiştirilmesi ve daha sonra Akkuyu Nükleer A.Ş.’de istihdam edilmeleri amacıyla gerçekleştiriliyor. Eğitim programı, 2011 yılında Akkuyu Nükleer A.Ş. tarafından başlatıldı. Uzmanların eğitimine ilişkin giderler, Rus tarafınca karşılanıyor. Eğitim, Uluslararası Nükleer Araştırmalar Üniversitesi’nde (MEPhI) ve St. Petersburg Büyük Petro Politeknik Üniversitesi’nde verilecek. 2011 yılında, ilk Türk öğrenciler 'Nükleer Santraller: Tasarım, İşletim ve Mühendislik' uzmanlık programı kapsamında eğitim almak üzere Rus üniversitelerinde eğitime başladı.

2018 yılı Mart ayında 35 ve 2019 yılı Şubat ayında 53 Türk genç uzman, eğitimlerini tamamlayarak Akkuyu Nükleer A.Ş.'de çalışmaya başladı. 13 Şubat 2020’de 55 öğrenci daha NRNU MEPhI’den mezun oldu ve Akkuyu Nükleer A.Ş.’den iş teklifi aldı. Toplamda Akkuyu NGS için personel yetiştirme programını tamamlayan 143 mezun, Akkuyu Nükleer A.Ş. ekibine katıldı ve Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali projesinde başarıyla çalışıyor. Şu anda 120’den fazla Türk öğrenci MEPhI ve SPBPU’da öğrenimlerine devam ediyor.

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