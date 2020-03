Başkanlar, Çanakkale Deniz Zaferinin 105. yıl dönümünü kutladı

– Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve TÜİOSB Başkanı Gül Akyürek Balta, Türkiye’de alınan korona virüs önlemleri çerçevesinde kutlama törenleri iptal edilen Çanakkale Deniz Zaferinin 105. Yıl Dönümünü yayınladıkları mesajlarla kutladılar.



Yılmaz: "Çanakkale Zaferi, büyük bir destandır"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, "Çanakkale Zaferi, dünya tarihine damga vurmuş eşine az rastlanır büyük bir kahramanlık destanıdır" dedi.

Türk milletinin, tarih boyunca istiklal ve bağımsızlığını, milli birlik ve bütünlüğünü her şeyin üstünde tuttuğunu, bu uğurda büyük bedeller ödediğini ve hiçbir zaman esaret altında yaşamayı kabul etmediğini vurgulayan Yılmaz, “Tarihimizin şan ve şerefle dolu sayfalarından biri de bundan 105 sene önce 18 Mart'ta Çanakkale'de yazılmıştır. Milletimizin imkansızlıkları yenecek derecedeki vatan sevgisi, azim ve kararlılığı dünyaya ‘Çanakkale Geçilmez’ dedirtmiştir. Çanakkale Zaferi, bir varoluş mücadelesidir. Bugün bizlere düşen görev, atalarımızın bizlere emanet ettiği cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatarak birlik ve beraberliğimizi korumak, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmak ve bizden sonraki nesillere emanet etmektir. Üzerinde huzur ve güven içerisinde yaşadığımız bu kutsal vatan topraklarını bizlere armağan eden başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Çanakkale Zaferimizin 105'inci yıl dönümünü kutluyorum" ifadelerini kullandı.



Gültak: “Çanakkale Zaferi, imkansızı mümkün kılabilmenin ispatıdır”

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak da mesajında, Çanakkale Zaferi’nin, insanlık tarihinde eşine az rastlanır bir kahramanlık destanı olduğunu belirterek, “Çanakkale Zaferi; aziz milletimizin en büyük kahramanlık destanlarından biridir. Çanakkale savunması; vatan toprağı, bayrağı, özgürlüğü, hürriyet ve istikbali düşman tehdidine uğradığında, her türlü yokluğa rağmen, fedakar ve aziz milletimizin şehit olmayı göze alarak neleri başarabileceğinin, imkansızı mümkün kılabileceğinin dostdüşman bütün dünyaya ispatıdır. Aziz şehitlerimiz ve gazilerimizin, kanları ve canları pahasına korudukları vatan toprakları; dün olduğu gibi bundan sonra da fedakar ve cefakar milletimiz tarafından kutsal bir emanet olarak korunacaktır. 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 105’inci yıl dönümünü kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatan toprağı için canlarını feda ederek bu toprakları vatan yapıp bizlere miras bırakan aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun inşallah” dedi.



Tollu: “Çanakkale Geçilmez’ dedirten sağlam bir inancın, sarsılmaz bir ruhun mirasçılarıyız”

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ise Çanakkale Savaşı ve Türk milletinin binlerce şehit vererek elde ettiği zaferin, milletin kaderini ve dünya tarihinin akışını değiştirdiğinin altını çizdi. Tollu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Vatanı ve istiklali için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Türk milleti, tarih boyunca gurur kaynağımız olan büyük zaferlere imza atmış, canı pahasına verdiği mücadelelerle başka milletlere de emsal olmuştur. Çanakkale ruhu göstermiştir ki, dünyada bu milletin var oluş iradesini kıracak hiç bir güç yoktur. Çanakkale’de ortaya konulan bu sarsılmaz vatan sevgisi, bu millet olma bilinci en büyük zenginliğimiz, en büyük gücümüzdür. İnanıyorum ki, o yüksek ruh, o millet olma şuuru, o vatan sevgisi bu topraklar üzerinde ebediyen var olacaktır. Millet olarak yokluklar içindeyken bile ‘Çanakkale Geçilmez’ dedirten sağlam bir inancın, sarsılmaz bir ruhun mirasçılarıyız. Çanakkale Zaferi, sadece geçmişimizin bir aziz hatırası olarak değil, geleceğe yürüyüşümüzün en güçlü ilham kaynaklarından biri olarak da milletimizin hissiyatında son derece önemli bir yere sahiptir. Bugünkü varlığımızı ve bağımsızlığımızı, cumhuriyetimizi Çanakkale’de ve Kurtuluş Savaşı’nda yurdunu savunmak için şehit olanlara borçluyuz. Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünde, bize bıraktıkları mirasın ve verdikleri mücadelenin bilinciyle Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.”



Balta: “Anadolu’nun kadınları yeni bir zafer anıtı yapıyorlar”

Mersin Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TÜOSB) Başkanı Gül Akyürek Balta da Çanakkale Zaferi’nin, kahraman askerlerin, cihanı hayrete düşüren bir iman ve kahramanlık destanı olduğunu vurguladı. Bu zaferin, Türk milletinin iman ve azminin, metanet ve gücünün açık bir göstergesi olduğunu ifade eden Balta, “Türk ordusunun Çanakkale’de vermiş olduğu bu büyük mücadele; sadece dünya tarihi üzerinde oluşturduğu büyük etkiyle değil, başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kanlı mücadelede ön plana çıkardığı kahramanlar ve askeri dehalar ve Türk askerinin doğasında bulunan insani değerlerin savaş sahasında tezahürü bakımından da dünya savaş tarihinde örneği olmayan bir başarı timsalidir. Çanakkale Zaferi vatanın bütünlüğü ve ulusun bağımsızlığı söz konusu olduğunda, Türk milletinin neler başarabileceğinin en güzel kanıtıdır. Kutsal vatan topraklarını canları pahasına müdafaa ederek şehitlik mertebesine ve onuruna erişen aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla hatırlıyoruz. Aziz şehitlerimiz yattıkları yerlerde şunu hissetmelidirler ki; temiz kanlarıyla suladıkları kutsal vatan toprakları, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk gençliği ve tüm Türk ulusu tarafından en kutsal emanet olarak müdafaa ve muhafaza edilecektir” ifadelerini kullandı.

Çanakkale’yi Çanakkale yapanların, cepheye gönderdiği oğluna “ya şehit ol, ya gazi” diyerek, vatanın her bir karış toprağını evladının canından üstün tutan Türk anaları olduğunu kaydeden Balta, şöyle devam etti:

“Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, yenilikçi ürünleri kadın üyelerinin sinerjisi ile üretmeyi ve Türk kadınını üretime dahil ederek geliştirmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda o kutsal kadınların torunlarının ve kadın emeğinin günümüzde yurt içi ve yurt dışı pazarlarda var olmalarını ve pazardaki değişen rekabet koşullarına hızlı bir şekilde cevap verebilmelerini sağlamak için her türlü çalışmayı yürüteceğimize ve buna bir var olma mücadelesi olarak bakacağımıza söz veriyoruz.

Kadınların çağdaş, demokratik, ileri bir toplum ve istihdam bakımından eşit fırsat ve olanaklardan yararlanmalarının sağlanması için TÜİOSB olarak toprak ana ile Çukurova’nın kadınlarını buluşturacak ve kadınların üretme hakkına destek verecek projelerle Anadolu’nun kadınlarının yeni bir zafer anıtı yapacaklarına inancımız sonsuz. Bu duygularla bizlere bu büyük zaferin gururunu armağan eden, başta Ebedi Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu mücadeleye iştirak eden büyük Türk ordusunun kahraman mensuplarını, onu her şeyiyle destekleyen aziz Türk milletini ve vatanları uğruna hayatlarını feda eden bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla anıyor, ruhlarınız şad olsun diyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.