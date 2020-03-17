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Toroslar Belediyesi, tüm ödemeleri internet üzerinden de alacak

İHA

Toroslar Belediyesi, korona virüsün Türkiye'de de görülmesi üzerine halk sağlığını korumak ve tedbir alınmasını sağlamak amacıyla belediyede yapılacak tüm ödeme işlemlerinin internet üzerinden de gerçekleştirilebileceğini bildirdi.

Toroslar Belediyesi, tüm ödemeleri internet üzerinden de alacak

Toroslar Belediyesi, korona virüsün Türkiye'de de görülmesi üzerine halk sağlığını korumak ve tedbir alınmasını sağlamak amacıyla belediyede yapılacak tüm ödeme işlemlerinin internet üzerinden de gerçekleştirilebileceğini bildirdi.
Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, online hizmetten faydalanacak vatandaşlar, belediyenin www.toroslarbld.gov.tr internet adresinde bulunan ebelediye sistemi üzerinden ödeme bölümünü tıklayıp, T.C. kimlik numaralarını girerek işlemlerini kredi kartı veya banka kartı ile gerçekleştirebilecekler.
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, korona virüs hastalığı nedeniyle oluşabilecek riskleri önlemek amacıyla vatandaşların belediyeye gelmeden ödemelerini belediye web sitesi üzerinden yapabileceklerini söyledi. Başkan Yılmaz; "Dünyayı tehdit eden korona virüse karşı bir dizi önlem alıyoruz. Bu uygulamamız da bu çalışmalarımızdan biri. Vatandaşlarımızın mümkün olduğunca evlerinden dışarı çıkmamaları çok önemli. Bu nedenle belediyemize gelmeden tüm ödeme işlemleri belediyemizin internet adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Hemşehrilerimizin hayatında kolaylık sağlamak amacıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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