3'üncü kattan atlayarak intihar etti

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Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA) MERSİN´in Tarsus ilçesinde Ramazan A. (79), üçüncü kattaki evinin balkonundan atlayarak intihar etti.

Olay, gece saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Diyaliz hastası olduğu ve tedavi gördüğü öğrenilen Ramazan A., üçüncü kattaki evinin balkonundan aşağı atladı. Ağır yaralanan ve yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Ramazan A., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2020-03-18 01:19:41



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