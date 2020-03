Erdemli Belediyesinden amatör spor kulüplerine destek

Mersin'in Erdemli ilçe Belediyesi, amatör spor kulüplerine destek olmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Erdemli genelinde 6 amatör spor kulübüne Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'nun katıldığı törenle malzeme yardımı yapıldı.

Erdemli Belediyesinde gerçekleştirilen törene, Başkan Tollu'nun yanı sıra amatör spor kulüplerinin yöneticileri katıldı. Buruda konuşan Başkan Tollu, Erdemli Belediyesinin amatör sporcuların her zaman yanında olduğunu söyledi. Tollu, "Son yıllarda Erdemlimiz farklı kategori ve branşlarda şampiyonluklarla adını duyurmaya başladı. Kentimizin gerek ulusal gerekse uluslararası turnuvalarda çok daha başarılı olmasını istiyorsak amatör spor kulüplerimize her türlü desteği vermeliyiz" dedi.

Sporun ve sporcunun her zaman yanında olmayı sürdüreceklerini belirten Tollu, "Amatör spor kulüplerimiz çok önemli bir toplumsal görevi ifa ediyor. Sporda geleceğin yeteneklerini yetiştiren ve sağlıklı bir genç neslin oluşmasında kilit bir görev üstlenen amatör spor kulüplerine destek olmak bizim önceliklerimiz arasında. Amatör sporun her zaman yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

Başarının alt yapı ve tesisleşmeden geçtiğine inandıklarına dikkat çeken Tollu, sadece futbol branşında değil diğer spor dallarında da amatör spor kulüplerine imkanları ölçüsünde destek olduklarını, Erdemli Belediyesinin amatör spor kulüplerine spor malzemesi tedariki için katkı sunmalarının yanı sıra Erdemli'de sporun yaygınlaştırılması, kulüpler arası dayanışmanın geliştirilmesi ve birlik beraberliğinin tesisi konusunda da önemli katkıları olduğunu dile getirdi. Büyükşehir yasası sonrası mahalleye dönüşen köylerde futbol sahaları ve farklı branşlarda spor yapabilme imkanı oluşturduklarının altını çizen Tollu, "Biz, her yaz binlerce çocuğumuzu futbol, tenis, basketbol ve yüzme branşlarında yaz spor okullarıyla buluşturuyoruz. Tesisleşmede de önemli adımlar atıyoruz. Binlerce çocuğumuz alt yapıda işinin ehli antrenörlerimiz, uzman eğitmenlerimizin katkılarıyla bizlere emanet. 7 yaşında bize emanet edilen çocuklarımız bugün büyük kulüpler tarafından talep edilmektedir. Futbolda göstermiş olduğumuz başarıyı diğer branşlarda da yaygınlaştırdık. Mücadele sporlarında şampiyonluk ve derece kazandık. Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Oryantiring Şampiyonasında derece elde etmeyi başardık. Birçok branşta şampiyonluklar kazanarak ilçemizi en iyi şekilde temsil ettik. İnsanları bir araya getirmenin iki yolu vardır. Sportif faaliyetler ve sosyal etkinliklerdir. Dolayısıyla spor ve sporcunun her zaman yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Tollu, kulüplerin malzemelerini dağıttı. Kulüp yöneticileri, destek ve yardımlarından dolayı Tollu'ya teşekkür etti.

