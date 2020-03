Mezitli'de korona virüs toplantısı

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile bir toplantı yaparak, dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile ilgili alınan tedbirler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Mezitli Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşen toplantıya katılanların ‘1 metre mesafe’ kuralını korumaları dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı ve ilgili bakanlıkların aldığı kararların uygulanması ile ilgili fikir alışverişi yapılırken, tedbirlerin artırılmasına yönelik öneriler de masaya yatırıldı. Kapatılan birimlerde görev yapan personelin zorunlu izin kullanan personelin yerinde takviye yapılmasına yönelik çalışma yapılması kararı alınırken, temizlik tedbirlerinin artırılması kararı verildi. Vatandaşların belediye ile ilgili işlemlerini internet üzerinden yapması konusunda bilgilendirme yapılması, temas gerektirmesi nedeniyle asansörlerin kullanımının minimuma indirilerek, merdiven kullanımının özendirilmesi, girişte uygulanan kartlı sistemin geçici bir süre kaldırılması, her kata dezenfekten kutularının yerleştirilmesi, kapı kolları, klimalar ve lavaboların temizliğinin artırılması, kadın üretici pazarları ve balık pazarının açık tutulması, ancak tedbirlerin artırılması, halı sahaların, sanat çarşısının kapatılması, bireysel oyun oynanan tenis kortlarının açık tutulması ancak soyunma odalarının kapatılması, zabıta müdürlüğünün fırın, pazar yeri gibi gıdaya yönelik hizmet üreten alanlarda denetimlerinin artırılması gibi ek yeni kararlar alındı.

Belediyelerin virüs riskinin en fazla bulunan yerlerden birisi olduğuna dikkat çeken Başkan Neşet Tarhan, “Virüs olmasa bile her an virüsle uğraşıyormuş gibi bugün konuştuğumuz tedbirleri uygulamak durumundayız. İçerisinde yer almaya çaba sarf ettiğimiz Sağlıklı Kentler Birliğinin gereği olarak bunları yapmak durumundayız. Önümüzdeki süreçte virüsün bulaşacağı insan sayısının daha da çok artacağı aşikar. Buna karşı tedbirlerimizi artırarak şimdiden hazırlık yapmalıyız” dedi.

Virüsün yayılması ve alınacak tedbirlerle ilgili sosyal medyanın yanı sıra, billboard, afiş, broşür gibi materyallerle vatandaşlara bilgilendirme yapacaklarını da vurgulayan Tarhan, "Maalesef Çin’de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan binlerce kişinin yaşamını yitirdiği korona virüs belasıyla karşı karşıyayız. Ülkemize geç gelmesine karşı bulaşan insan sayısı katlanarak artmakta. Biz Mezitli Belediyesi olarak tüm tedbirlerimizi almış bulunuyoruz. Başta çocuk parklarımız olmak üzere belediyemizin ulaşabildiği her noktada temizleme ve dezenfektan çalışması yapıyoruz. Vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu ve temas olması muhtemel tüm birimlerimizi kapatarak yayılmanın önüne geçemeye çalışıyoruz. Çalışanlarımızı alınacak tedbirler konusunda eğitiyoruz. Hazırladığımız bilgilendirici broşürlerimizi başta pazar yerlerimiz olmak üzere insanların yoğun olduğu noktalarda dağıtarak halkımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz. Tedbirlerimizin artarak devam etmesine karşın, maalesef virüste yayılmasını sürdürmektedir. Biz ne kadar tedbir alırsak alalım virüse karşı savaşta asıl başarıyı siz değerli halkımızın bilinçlenmesiyle kazanabiliriz" diye konuştu.



Virüse karşı 14 kural

Kişisel ve çevre temizliğine dikkat edilir, belirlenen 14 kurala uyulduğu takdirde virüsün üstesinden gelinebileceğini vurgulayan Tarhan, "Ellerinizi sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca ovalayarak yıkayın. Soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişilerle aranıza en az 34 adım mesafe koyun. Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burunu tek kullanımlık mendille kapatın. Mendil yoksa dirseğin iç kısmını kullanın. Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçının. Ellerinizle gözlerinize, ağzınıza ve burnunuza dokunmayın. Yurt dışı seyahatlerinizi iptal edin ya da erteleyin. Yurt dışından dönüşte ilk 14 günü evinizde geçirin. Bulunduğunuz ortamları sık sık havalandırın. Kıyafetlerinizi 6090 derecede normal deterjanla yıkayın. Kapı kolları, armatürler, lavabolar gibi sık kullandığınız yüzeyleri su ve deterjanla her gün temizleyin. Soğuk algınlığı belirtileriniz varsa yaşlılar ve kronik hastalığı olanlarla temas etmeyin, maske takmadan dışarı çıkmayın. Havlu gibi kişisel eşyalarınızı ortak kullanmayın. Bol sıvı tüketin, dengeli beslenin, uyku düzeninize dikkat edin. Düşmeyen ateş, öksürük, ve nefes darlığınız varsa, maske takarak bir sağlık kuruluşuna başvurun. Değerli Mezitlililer, alacağımız tedbirlerle en kısa sürede virüsün yayılmasının önüne geçeceğimizi ümit ediyor, hepinize sağlıklı ve umut dolu günler dilerim" ifadelerini kullandı.

