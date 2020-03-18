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Toroslar'da korona virüs tedbir timi 24 saat iş başında

İHA

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, Türkiye'de ilk korona virüs (Covid19) vakasının açıklanmasının ardından başlattığı ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını hız kesmeden devam ettiriyor.

Toroslar'da korona virüs tedbir timi 24 saat iş başında

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, Türkiye'de ilk korona virüs (Covid19) vakasının açıklanmasının ardından başlattığı ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını hız kesmeden devam ettiriyor.
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın yakın takibiyle devam eden hijyen çalışmaları kapsamında, ilçe genelindeki vatandaşların ortak kullanım alanları olan ibadethaneler, eğitim kurumları, Kuran kursları, kamu kurumları, aile sağlık merkezleri, muhtarlıklar, sivil toplum kuruluşları, dernekler, kahvehaneler, parklar ve sosyal tesisler düzenli olarak ilaçlanıp, dezenfekte ediliyor. Yeni tip korona virüse karşı alınan önlemlerde, özellikle risk grubunda bulunan yaşlıların yaşamlarını sürdürdüğü huzurevleri başta olmak üzere sağlıklı ulaşım için minibüsler de rutin olarak ilaçlanıyor.
Vatandaşların sağlığı ve huzuru için tedbirleri en üst seviyeye çıkardıklarını vurgulayana Başkan Yılmaz, temizlik kurallarına her zamankinden daha fazla uyulması gerektiğini söyledi. Yılmaz, "Hastalık etkisini kaybedene kadar vatandaşlarımızın ortak kullanım alanlarında gerçekleştirdiğimiz ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Halkımızdan da isteğimiz kişisel hijyene dikkat etmeleridir. El birliğiyle dikkatli ve tedbirli olarak korona virüs hastalığının yayılmasını engelleyeceğimize inanıyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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