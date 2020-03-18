18 Mart Şehitler Günü

Mersin’in Bozyazı ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’ndaki törene, Kaymakam Arif Yalçın, Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, İlçe Jandarma Komutanı Özer Dinçer, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Güngör, Sahil Güvenlik Bot Komutanı Çağlar Hanımeli, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtına Kaymakam Yalçın ve Belediye Başkanı Çetinkaya’nın çelenk sunması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Tören öncesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer Altınyüzük’ün, başta Kaymakam Yalçın ve Başkan Çetinkaya olmak üzere törene katılanların eline dezenfekte amaçlı kolonya dökmesi dikkatlerden kaçmadı. Diğer yandan törene tedbir amaçlı risk grubunda olan gazi ve şehit yakınlarının özellikle davet edilmediği bildirildi.

Öte yandan Bozyazı Kaymakamı Arif Yalçın, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Türk milleti olarak tüm dünyaya meydan okuyarak var olma mücadelesi verdiğimiz ve tarihte eşine rastlanmayan bir kahramanlık destanına dönüştürdüğümüz Çanakkale Zaferi’nin 105. yıldönümünü gururla kutluyoruz. Çanakkale Zaferi, milletimizin tarih boyunca kazandığı en önemli zaferlerden biridir. Fedakarlığın doruk noktasına ulaştığı bir var olma mücadelesi olan Çanakkale Zaferi, tarihten silinmek istenilen bir milletin, bütün yokluk ve imkansızlıklara rağmen, vatanını canı pahasına nasıl savunduğunu bütün dünyaya göstermesi bakımından tarihi bir öneme sahiptir" dedi.

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