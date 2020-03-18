Göksu Nehri´nde intihar eden kişinin cesedi bulundu



Atike Celan KAÇAR/SİLİFKE (Mersin), (DHA) MERSİN'in Silifke ilçesinde Göksu Nehri'ne atlayarak intihar eden Kadir Uysal´ın (47) cansız bedeni, 2 kilometre uzaklıkta bulundu.

Olay, dün Göksu Nehri üzerinde meydana geldi. Evli ve 3 çocuk babası Kadir Uysal, iddiaya göre Göksu Nehri'ne atladı. Uysal akıntıyla birlikte sürüklenmeye başlarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Dün Sahil Güvenlik, AFAD ve dalgıç adamlar tarafından aranan Uysal, bulunamadı. Bugün devam eden arama çalışmalarında Uysal'ın cansız bedeni, suya atladığı yerin 2 kilometre uzağında bulundu. Uysal´ın psikolojik nedenlerden dolayı ilaç kullandığı ve ailesinden de intihar eden fertlerin olduğu öğrenildi.

Uysal'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Silifke Atike Ceylan KAÇAR

2020-03-18 22:53:56



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