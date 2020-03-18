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Göksu Nehri´nde intihar eden kişinin cesedi bulundu

DHA

Göksu Nehri´nde intihar eden kişinin cesedi bulundu


Atike Celan KAÇAR/SİLİFKE (Mersin), (DHA) MERSİN'in Silifke ilçesinde Göksu Nehri'ne atlayarak intihar eden Kadir Uysal´ın (47) cansız bedeni, 2 kilometre uzaklıkta bulundu.
Olay, dün Göksu Nehri üzerinde meydana geldi. Evli ve 3 çocuk babası Kadir Uysal, iddiaya göre Göksu Nehri'ne atladı. Uysal akıntıyla birlikte sürüklenmeye başlarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Dün Sahil Güvenlik, AFAD ve dalgıç adamlar tarafından aranan Uysal, bulunamadı. Bugün devam eden arama çalışmalarında Uysal'ın cansız bedeni, suya atladığı yerin 2 kilometre uzağında bulundu. Uysal´ın psikolojik nedenlerden dolayı ilaç kullandığı ve ailesinden de intihar eden fertlerin olduğu öğrenildi.
Uysal'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. 
Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.  DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Silifke Atike Ceylan KAÇAR
2020-03-18 22:53:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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