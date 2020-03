Büyükşehir Belediyesi haberleşme hattı oluşturdu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından il düzeyinde korona virüsle topyekun mücadele etmek amacıyla kurulan kriz merkezine vatandaşların da ulaşabilmeleri için haberleşme hattı oluşturdu. Vatandaşlar, ne yapmaları gerektiği konusundaki her tür bilgiye 0 324 533 37 21 telefon numarasından ulaşabilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarının ilaçlama talebinin yanı sıra Mersinli vatandaşlar da korona virüsle mücadele edebilmek adına ne yapmaları gerektiği konusundaki her tür bilgiye, Büyükşehir Belediyesinin oluşturduğu iletişim hattından ulaşabilecek. Kriz merkezinin numarası 7/24 hizmet verecek.



İlçe belediyeleriyle koordineli şekilde korona virüse karşı çalışmalar yürütülüyor

Kamu kurum ve kuruluşları, Mersin Büyükşehir Belediyesinin korona virüsle mücadele etmek için kurduğu kriz merkezi ile haberleşebilmek, dezenfekte ve ilaçlama taleplerini iletebilmek için söz konusu numarayı arayabiliyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve çok sayıda kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgınıyla ilgili Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin tamamı, sorumluluk alanları içinde yer alan bölgelerde önemli tedbirler alarak, dezenfekte çalışmalarını yürütüyor.

İlçe belediyeleri ile birlikte çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi Kriz Merkezi, her günün sonunda ilçe belediyeleri ile de haberleşiyor. Hem ilçe belediyeleri hem de Büyükşehir Belediyesi karşılıklı olarak hangi çalışmaları yaptıklarını birbirlerine bildirirken, bu sayede talep gelen yerlere erişim konusunda aksaklık yaşanmasının önüne geçilmiş oluyor.



Vatandaşlar da kriz merkezinden bilgi alabiliyor

Bu numaradan ayrıca vatandaşlar da yararlanabiliyor. Vatandaşlar söz konusu numarayı aradıklarında korona virüs ile mücadele edebilmek adına ne yapmaları gerektiği konusundaki her tür bilgiyi alabiliyor. Vatandaşlar, temizliklerini nasıl yapmaları gerektiği, evleri ve iş yerlerini nasıl havalandırmaları gerektiği gibi konularda bilgilendiriliyor.

