Bahçacı: "Sağlık alt yapımız çok sağlam" Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, korona virüsü ile mücadele kapsamında kentte pandemi kurulunun olduğunu ve bu kurulun düzenli bir şekilde çalıştığını söyledi Şehir hastanelerinin öneminin bu tür durumlarda daha çok anlaşıldığını kaydeden Bahçacı, şu anda kentte bir sıkıntı olmadığını, vatandaşların kurallara uymaya devam etmesini istedi

Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, korona virüsü ile mücadele kapsamında kentte pandemi kurulunun olduğunu ve bu kurulun düzenli bir şekilde çalıştığını söyledi. Şehir hastanelerinin öneminin bu tür durumlarda daha çok anlaşıldığını kaydeden Bahçacı, şu anda kentte bir sıkıntı olmadığını, vatandaşların kurallara uymaya devam etmesini istedi.

Korona virüsü ve Mersin'in sağlık alt yapısıyla ilgili İHA muhabirine konuşan Müdür Bahçacı, küresel bir sorunla karşı karşıya olunduğunu söyledi. Virüsün ilk çıktığı günden bugüne kadar Sağlık Bakanlığı ve kurumların tüm tedbirleri aldığını ve almaya devam ettiğini kaydeden Bahçacı, “Tüm Türkiye’de olduğu gibi Mersin ilimizde de bütün kurum ve kuruluşlar alınan tedbirlere uydu, uyuyor. Mersin’de korona virüsle mücadele bütün kurum ve kuruluşlarla birlikte Valimizin başkanlığında koordineli bir şekilde devam etmektedir. Burada tabi büyük yatırımların ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Yatırım konusunu planlarken 35 yıllık ihtiyacı karşılayacak şekilde değil de devletin imkanlarını en iyi şekilde kullanarak uzun yıllarca halkımıza hizmet edecek yatırımlarda bulunmak gerekiyor. Mersin için yapılan en önemli ve büyük yatırımlardan birisi de Mersin Şehir Hastanesi’dir. Şu anda bu hastanenin varlığı her şeyden önce Mersin ilinin sağlık alt yapısının sağlım olduğunu göstermektedir. Bu yatırım olmasaydı revize edebileceğimiz yataklarımız olmayacaktı. Çin’in sonradan harekete geçmesi, İtalya’nın hedefine ulaşamaması bundan kaynaklandı. Bizim böyle bir sıkıntımız yok. Elimizde alt yapısıyla, yoğun bakım yataklarıyla ve izole edilmiş alanlarıyla kullanabileceğimiz büyük bir hastanemiz var. Mersin halkı emin ellerde. Sadece yetkililerin söylediklerine uysunlar” diye konuştu.



"Resmi açıklamalar dışındaki açıklamalara kulan vermeyin"

Mersin’de bir pandemi kurulunun olduğunu vurgulayan Bahçacı, “Bu kurul her gün düzenli olarak çalışmalarını devam ettiriyor. Vatandaşlarımız resmi kaynaklardan ve kurumlardan yapılan açıklıma dışında yapılan açıklamaları, paylaşımları lütfen dikkate almasın. Halkımızda bir korona fobinin oluşmaması için, koronadan daha öne geçen bir panik ve korkunun oluşmaması için vatandaşların resmi açıklamalar dışında yapılan açıklamalara kulak vermemeleri gerekiyor. Bunun dışında kişisel hijyene, ortam temizliğine dikkat etsinler. İnsanlarla bir süre yakın temastan uzak kalsınlar. Birde evde sabun ve su varken, el dezenfektenine ihtiyaç yoktur. Bu arada evden çıkmayan insanlarda bu zamanı doğru ve güzel değerlendirsin. Sadece televizyon ekranlarına bağlı kalmasınlar. Bu süreçte kitaplar okusunlar, ailemizle ve çocuklarımızla sohbet edelim" şeklinde konuştu.

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