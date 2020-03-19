Av. Hibe Gökalp’tan tedbirlere uymayanlara uyarı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Av. Hibe Gökalp’tan tedbirlere uymayanlara uyarı

İHA

Av. Hibe Gökalp, korona virüs kapsamında alınan tedbirlere uymayanların hapis ve yüksek idari para cezalarıyla karşılaşabileceklerini belirterek, vatandaşları uyardı.

Av. Hibe Gökalp’tan tedbirlere uymayanlara uyarı

Av. Hibe Gökalp, korona virüs kapsamında alınan tedbirlere uymayanların hapis ve yüksek idari para cezalarıyla karşılaşabileceklerini belirterek, vatandaşları uyardı.
Av. Gökalp, yazılı bir açıklama yaparak, korona virüs önlemleri kapsamında alınan tedbirlere aykırı davrananların karşılaşabilecekleri cezalarla ilgili bilgi verdi. Türkiye’de İçişleri Bakanlığının 13 Mart 2020 tarihli 5198 sayılı Korona Virüsü Tedbirleri konulu genelgesi ve Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda yurt dışından gelenlerin ve umre ziyaretinden dönenlerin karantinaya alınmalarının devam ettiğini kaydeden Gökalp, özellikle karantina altında alınanların, bulundukları yerden ayrılmamaları ve alınan diğer tedbirlere de özenle uyulmaları gerektiğini vurguladı. Sağlık Bakanlığınca belirlenen hijyen kurallarına uymak, başkalarıyla temasta bulunmamak, takılması gerekiyorsa maske takmak gibi önlemlerin tedbir yükümlülüğüne örnek olarak gösterilebileceğini ifade eden Av. Gökalp, “Düzce'de bir kişinin karantinadaki kızını hastaneden kaçırmak istemesi, umreden döndükten sonra karantinaya alınan bazı kişilerin tutuldukları yerden kaçmak istemelerini, tedbir yükümlülüğünün ihlali davranışlara örnek olarak gösterebiliriz. Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) karantinayı ihlal edenler için önemli düzenlemeler yer alıyor. Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davrananlar, TCK'nın 195'inci maddesine göre 2 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılabilecek. Yetkililer tarafından yapılan uyarıların dikkate alınması gerekiyor” dedi.
Gökalp, ceza hukuku bakımından; korana virüs taşıdığını bilerek, bunu üçüncü kişilere bulaştırma kastıyla hareket eden kişi veya kişilerin, gerçekleşen netice itibariyle kasten yaralamaya veya kasten öldürmeye sebebiyet verme suçlarından ayrı ayrı cezalandırılabileceklerini de kaydetti.

“Bize düşen sorumluluk, kurallara uymak”
Tazminat hukuku bakımından ise korana virüs taşıdığını bilerek, bunu üçüncü kişilere bulaştırma kastıyla hareket eden kişi veya kişilerin, gerçekleşen netice itibariyle ağırciddi tazminat bedelleri ödemek durumunda kalabileceklerine dikkat çeken Gökalp, “Karantina uygulaması birçok hak ve hürriyeti sınırlayabilir. Fakat bireyler toplumun genel sağlığı ve telafisi imkansız sonuçlara sebebiyet verilmemesi için özgürlüklerin sınırlandırılmasına katlanmakla yükümlüdürler. Bu noktada bizlere bu kurallara uyma sorumluluğu düşmektedir” ifadelerini kullandı.
Valiliklerce yayınlanan genelgeye göre bazı işyerlerinin kapatılması gerektiğine yönelik alınan tedbirlere uyulması gerektiğini belirten Gökalp, tedbirler kapsamında “umuma açık istirahat ve eğlence yerleri olarak faaliyet yürüten ve toplumdakilerin çok yakın mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttırabilecekleri gerekçesiyle tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişandüğün salonu, çalgılımüzikli lokanta, kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları (atari, playstation vb.), her türlü kapalı çocuk oyun alanları (alışveriş merkezi ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri" geçici bir süreliğine kapatılacağını, bu kapsamdaki işyerlerini kapatmayanların idari para cezası ile karşılaşabileceklerini dile getirdi. Gökalp, “Birey olarak cezai veya idari yaptırımlara maruz kalmamak için değil, geleceğimiz için resmi makamların önerdiği tedbirlere uymaya özen göstermemiz gerekiyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ROSATOM, Bangladeş Halk Cumhuriyeti ile işbirliğine devam ediyor
YEREL HABERLER ROSATOM, Bangladeş Halk Cumhuriyeti ile işbirliğine ...
Toroslar zabıtasından pazar yerlerinde sıkı denetim
YEREL HABERLER Toroslar zabıtasından pazar yerlerinde sıkı denetim
AKİB'ten tedbir paketine destek AKİB Koordinatör Başkanı Hayri Uğur: "Tedbir paketi üretim, ticaret ve istihdamın yara almadan devamını sağlayacaktır"
YEREL HABERLER AKİB'ten tedbir paketine destek AKİB Koordinatör ...
MESKİ, abone işlemlerinin internet üzerinden yapılabileceğini duyurdu
YEREL HABERLER MESKİ, abone işlemlerinin internet üzerinden ...
Yakıt kart ile 245 bin liralık akaryakıt dolandırıcılığı Mersin merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, otomatik yakıt alım hizmeti sunan bir şirketin sistemine girerek faaliyette olmayan bir şirketin bilgilerini girip 2 günde 245 bin liralık akaryakıt dolandırıcılığı yaptıkları ileri sürülen 19 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Yakıt kart ile 245 bin liralık akaryakıt ...
Bahçacı: "Sağlık alt yapımız çok sağlam" Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, korona virüsü ile mücadele kapsamında kentte pandemi kurulunun olduğunu ve bu kurulun düzenli bir şekilde çalıştığını söyledi Şehir hastanelerinin öneminin bu tür durumlarda daha çok anlaşıldığını kaydeden Bahçacı, şu anda kentte bir sıkıntı olmadığını, vatandaşların kurallara uymaya devam etmesini istedi
YEREL HABERLER Bahçacı: "Sağlık alt yapımız çok sağlam" Mersin İl ...
Büyükşehir Belediyesi haberleşme hattı oluşturdu
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi haberleşme hattı oluşturdu
Huzurevleri de korona virüse karşı dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Huzurevleri de korona virüse karşı dezenfekte ...
(Özel) Mersin’de altız bebek mutluluğu Suriye’nin İdlib kentinden Mersin’e gelen 19 yaşındaki bir anne, özel bir hastanede altız bebek doğurdu, bebeklerden 5’i yaşama tutunmayı başardı
YEREL HABERLER (Özel) Mersin’de altız bebek mutluluğu Suriye’nin ...
(Görüntülü) Göksu Nehri?nde intihar eden kişinin cesedi bulundu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Göksu Nehri?nde intihar eden kişinin ...
Göksu Nehri´nde intihar eden kişinin cesedi bulundu
YEREL HABERLER Göksu Nehri´nde intihar eden kişinin cesedi bulundu
Silifke'de fırtına; çatılar uçtu, elektrik direği devrildi 
YEREL HABERLER Silifke'de fırtına; çatılar uçtu, elektrik direği ...
Erdemli'de lokantalarda maske ve eldiven kullanımı yaygınlaşıyor
YEREL HABERLER Erdemli'de lokantalarda maske ve eldiven kullanımı ...
Roma dönemi eserleri satmak isterken yakalandı
YEREL HABERLER Roma dönemi eserleri satmak isterken yakalandı
Mersin'de Roma dönemine ait 4 heykel ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de Roma dönemine ait 4 heykel ele geçirildi
Mersin Valiliği: KKTC'den gelenlerin kontrollerinin yapılmadığı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
YEREL HABERLER Mersin Valiliği: KKTC'den gelenlerin kontrollerinin ...
Çanakkale şehitleri, Mersin Şehitliğinde mini törenle anıldı
YEREL HABERLER Çanakkale şehitleri, Mersin Şehitliğinde mini törenle ...
(Görüntülü) Belediye, fırsatçılara karşı maske üretiyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Belediye, fırsatçılara karşı maske ...
Mersin Valiliğinden KKTC'den gelen yolculara ilişkin açıklama
YEREL HABERLER Mersin Valiliğinden KKTC'den gelen yolculara ilişkin ...
Toroslar Belediyesi canlı yayında dezenfeksiyon yaptı
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesi canlı yayında dezenfeksiyon yaptı
Tarsus Belediyesi maske üretimi için harekete geçti
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesi maske üretimi için harekete geçti
Erdemli'de minibüsler, servisler ve taksiler dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Erdemli'de minibüsler, servisler ve taksiler ...
METODER'den kan bağışı çağrısı
YEREL HABERLER METODER'den kan bağışı çağrısı
18 Mart Şehitler Günü
YEREL HABERLER 18 Mart Şehitler Günü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X