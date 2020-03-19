Akkuyu NGS temsilcisinin yer aldığı ekip, Uluslararası Gençlik Kongresinde şirketlerini başarıyla temsil etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Akkuyu NGS temsilcisinin yer aldığı ekip, Uluslararası Gençlik Kongresinde şirketlerini başarıyla temsil etti

İHA

– Avustralya'nın Sidney kentinde gerçekleştirilen Uluslararası Gençlik Nükleer Kongresi IYNC 2020'ye katılan ve aralarında bir Akkuyu Nükleer A.Ş. temsilcisinin de yer aldığı Rosatom Devlet Kuruluşu ekibi, şirketlerini başarıyla temsil etti.

Akkuyu NGS temsilcisinin yer aldığı ekip, Uluslararası Gençlik Kongresinde şirketlerini başarıyla temsil etti

– Avustralya’nın Sidney kentinde gerçekleştirilen Uluslararası Gençlik Nükleer Kongresi IYNC 2020’ye katılan ve aralarında bir Akkuyu Nükleer A.Ş. temsilcisinin de yer aldığı Rosatom Devlet Kuruluşu ekibi, şirketlerini başarıyla temsil etti.
Uluslararası Gençlik Nükleer Kongresi IYNC 2020, 813 Mart tarihleri arasında Sydney'de gerçekleşti. 35 ülkeden 300'den fazla genç nükleer teknoloji uzmanı, nükleer teknolojinin barışçıl amaçlı kullanımının yanı sıra mesleki gelişim ve iletişim konuları üzerinde tartıştılar. İlk kez 36 genç uzmandan oluşan Rosatom Devlet Kuruluşu heyetine giren bir Akkuyu Nükleer A.Ş. temsilcisi de IYNC’ye katıldı.
IYNC 2020 Kongresinin konusu, nükleer sektörün çeşitliliğiydi. Programda, bilgilendirme oturumları, çalıştaylar ve teknik turlar yer aldı. Konuşmacıların sunumları, NGS inşaatının, işletilmesinin ve hizmetten çıkarılmasının özellikleri, radyoaktif atık yönetimi ve ayrıca sektörün ekonomik, eğitimsel ve sosyal konuları gibi nükleer sektörünün farklı yönlerine odaklıydı. Sunum konuları, sadece enerji ile sınırlı olmayıp, katılımcılar, elde edilen sonuçlara ve nükleer teknolojilerin tıpta, biyolojide ve endüstride kullanım olasılıklarına ilişkin de konuşmalarını sundular.
İş programında ayrıca, delegasyon üyeleri tarafından düzenlenen 12 çalıştay yer aldı. Çalıştay katılımcıları, ülkenin ihtiyaçlarını dikkate alarak belirli bir ülke için akıllı enerji kompleksi oluşturma, nükleer endüstride dijital teknolojilerin nasıl uygulamaya alındığını öğrenme, nükleer bilim alanında halkı aydınlatmak için yeni etkili iletişim yollarını geliştirme imkanı yakaladılar.

En yüksek puanı alarak, kongrenin en iyi çalıştaylarından biri seçildi
Akkuyu Nükleer A.Ş. Proje Yönetim Metodolojisi Birimi Baş Uzmanı Sergey Malozemov ile Belçika’nın enerji mühendisliği şirketi Tractebel Engie temsilcisi, “Kendi Reaktörünü Tasarla” başlıklı ortak bir çalıştay gerçekleştirdiler. Çalıştay çerçevesinde 57 kişiden oluşan toplam beş takım; çeşitli yakıt türleri, soğutma sıvısı, ekipman ve çalışma modları hakkında açık verileri kullanarak bir reaktör projesi geliştirmeye çalıştılar. Çalıştay yürütücülerinin çalışmaları değerlendirme kriterleri; projedeki güvenlik ve ekonomik etkinlik, sunum kalitesi, ekip çalışması ve farklı çözümler sunmaydı.
En iyi üç takıma Rosatom tarafından ödül verildi. Özel bir çevrimiçi uygulama üzerinden de kongre katılımcıları her çalıştayı puanladılar. Oylama sonucunda Sergey Malozemov ile Belçikalı meslektaşının çalıştayı en yüksek puanı aldı ve kongrenin en iyi çalıştaylarından biri seçildi.

Bir sonraki kongre Rusya’da yapılacak
IYNC 2020 programı, bir sonraki kongrenin yapılacağı yerin oylamasıyla sona erdi. Rusya, Kenya, Ukrayna ve Fransa 2022 yılında etkinliğe ev sahipliği yapmak için başvuruda bulundu. IYNC kurulunun 35 ülkeden 50 daimi üyesinin oylama sonuçlarına göre, kongrenin 12 Mart 2022 yılında Rusya'da gerçekleştirileceği açıklandı.

“Akkuyu Nükleer’in genç çalışanları için harika bir fırsat”
Sergei Malozemov genç uzmanların mesleki yeterliliklerini artırmak için IYNC kongresine katılmalarının öneminden bahsederek, “IYNC Kongresi, büyük uluslararası bir etkinliğe katılmak adına Akkuyu Nükleer’in genç çalışanları için harika bir fırsat; yeni deneyim kazanmak, dünyanın dört bir yanından profesyonellerle tanışmak, ufkunu ciddi ölçüde genişletmek, Rosatom Sektörel Gençlik Konseyi Uluslararası kolu çerçevesinde bilgi ve becerilerini sergilemek. Bütün bunlar kesinlikle kişisel ve mesleki gelişime yol açacaktır” dedi.
Akkuyu Nükleer A.Ş. personel kadrosuna düzenli olarak genç uzmanlar katılıyor. Şirket, Türkiye’nin ilk nükleer santrali olan Akkuyu NGS için Türk vatandaşlarına yönelik personel eğitim programı düzenliyor. 2020 yılının şubat ayında üçüncü dönem öğrenci mezuniyeti gerçekleşti ve 55 mezunun tamamı yakında şirkette çalışmaya başlayacak. Akkuyu Nükleer’in umut verici genç çalışanları, çeşitli uluslararası sektörel etkinliklerde projelerini düzenli olarak sunarlar: Avrupa Nükleer Topluluğu Gençlik Forumu'nda (ENYGF), Uluslararası Gençlik Nükleer Kongresi'nde (IYNC). Sektörel çalışmalar hakkında yeni bilgi edinmek ve dünyanın dört bir yanından profesyonellerle iletişim kurmak için şirket uzmanları her yıl Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesine (NPPES) katılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Tarsus'ta korkutan yangın
YEREL HABERLER (Görüntülü) Tarsus'ta korkutan yangın
Eriğin kilosu 30 lira
YEREL HABERLER Eriğin kilosu 30 lira
(Görüntülü) Silifke'de fırtına badem çağlalarını etkiledi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Silifke'de fırtına badem çağlalarını ...
(Görüntülü) Suriyeli kadın, altız doğurdu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Suriyeli kadın, altız doğurdu
(Görüntülü) Mersin'de otomatik yakıt sitemine sızan çeteden 245 bin TL?lik vurgun
YEREL HABERLER (Görüntülü) Mersin'de otomatik yakıt sitemine sızan ...
(Görüntülü) Tek seferde altız bebek dünyaya getirdi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Tek seferde altız bebek dünyaya getirdi
Suriyeli kadın, altız doğurdu/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Suriyeli kadın, altız doğurdu/ Ek fotoğraflar
Suriyeli kadın, altız doğurdu
YEREL HABERLER Suriyeli kadın, altız doğurdu
Yıldızgörer: "Bu süreci en az hasarla aşmak için birlikte mücadele edeceğiz" MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Serdar Yıldızgörer: "Bu zorlu süreci lehimize çevirmeyi başaracağımıza olan inancımız tamdır"
YEREL HABERLER Yıldızgörer: "Bu süreci en az hasarla aşmak için ...
Başı plastik bidona sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Başı plastik bidona sıkışan köpeği itfaiye ekipleri ...
Mersin'de otomatik yakıt sitemine sızan çeteden 245 bin TL´lik vurgun
YEREL HABERLER Mersin'de otomatik yakıt sitemine sızan çeteden 245 ...
Akdeniz Belediyesi, ilçe genelinde ilaçlama başlattı
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyesi, ilçe genelinde ilaçlama başlattı
Toroslar Belediyesi yolcu minibüslerini dezenfekte ediyor
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesi yolcu minibüslerini dezenfekte ...
Erdemli'de korona virüse karşı 200 kişilik ekip kuruldu
YEREL HABERLER Erdemli'de korona virüse karşı 200 kişilik ekip ...
Erdemli Belediyesi Kadın Danışma Merkezi 'online terapi' başlatıyor
YEREL HABERLER Erdemli Belediyesi Kadın Danışma Merkezi 'online ...
ROSATOM, Bangladeş Halk Cumhuriyeti ile işbirliğine devam ediyor
YEREL HABERLER ROSATOM, Bangladeş Halk Cumhuriyeti ile işbirliğine ...
Av. Hibe Gökalp’tan tedbirlere uymayanlara uyarı
YEREL HABERLER Av. Hibe Gökalp’tan tedbirlere uymayanlara uyarı
Toroslar zabıtasından pazar yerlerinde sıkı denetim
YEREL HABERLER Toroslar zabıtasından pazar yerlerinde sıkı denetim
AKİB'ten tedbir paketine destek AKİB Koordinatör Başkanı Hayri Uğur: "Tedbir paketi üretim, ticaret ve istihdamın yara almadan devamını sağlayacaktır"
YEREL HABERLER AKİB'ten tedbir paketine destek AKİB Koordinatör ...
MESKİ, abone işlemlerinin internet üzerinden yapılabileceğini duyurdu
YEREL HABERLER MESKİ, abone işlemlerinin internet üzerinden ...
Yakıt kart ile 245 bin liralık akaryakıt dolandırıcılığı Mersin merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, otomatik yakıt alım hizmeti sunan bir şirketin sistemine girerek faaliyette olmayan bir şirketin bilgilerini girip 2 günde 245 bin liralık akaryakıt dolandırıcılığı yaptıkları ileri sürülen 19 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Yakıt kart ile 245 bin liralık akaryakıt ...
Bahçacı: "Sağlık alt yapımız çok sağlam" Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, korona virüsü ile mücadele kapsamında kentte pandemi kurulunun olduğunu ve bu kurulun düzenli bir şekilde çalıştığını söyledi Şehir hastanelerinin öneminin bu tür durumlarda daha çok anlaşıldığını kaydeden Bahçacı, şu anda kentte bir sıkıntı olmadığını, vatandaşların kurallara uymaya devam etmesini istedi
YEREL HABERLER Bahçacı: "Sağlık alt yapımız çok sağlam" Mersin İl ...
Büyükşehir Belediyesi haberleşme hattı oluşturdu
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi haberleşme hattı oluşturdu
Huzurevleri de korona virüse karşı dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Huzurevleri de korona virüse karşı dezenfekte ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X