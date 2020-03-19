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Tarsus'ta kozmatik ürün satan işletmeler denetlendi

İHA

Tarsus'ta kozmatik ürün satan işletmeler denetlendi

Tarsus Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, şehir içerisinde kozmetik ürün satan işletmeleri denetledi.
İlgili kanun maddesi gereği şehir içerisindeki işletmelerde fiyat etiketi kontrolü yapan ekipler, haksız rekabetin önlenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Başta işyeri açma ve çalışma ruhsatına esas olan müesseselerin taşıması gereken tüm şartları yerinde inceleyen ekipler, satışı yapılan ürünlerin fiyat etiketlerinin kontrollerinden sonra işletme çalışanlarına haksız rekabetin önlenmesine yönelik uyarı yaptı.
Belediye yetkilileri, fiyatlarda oynamalar ve usulsüzlükler gibi gayri yasal durumlar karşısında tüketicilerin korunması ve piyasada kamu düzeninin sağlamak açısından denetimlere devam edeceklerini belirttiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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