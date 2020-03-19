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Belediye dezenfektan üretip ücretsiz olarak halka dağıtıyor

DHA

Belediye dezenfektan üretip ücretsiz olarak halka dağıtıyor


Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'de Tarsus Belediyesi, koronavirüs ile mücadele kapsamında kendi laboratuarlarında ürettiği dezenfektanları halka ücretsiz olarak dağıtıyor.
Dünyayı saran koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından salgına karışı alınan önlemler kapsamında Tarsus Belediyesi maske üretimiyle birlikte el dezenfektanı üretimine de başladı. Belediye, Dünya Sağlık Örgütü'nün el yıkama formasyonunu uygulayarak günde 500 litre dezenfektan üretimini aralıksız olarak sürdürüyor. Belediye Tesislerinde bulunan Sağlık İşleri Müdürlüğü Laboratuarı'nda üretilen dezenfektanlar, hijyenik bir ortamda şişelendikten sonra halka dağıtılıyor. Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan'ın oluşturduğu 14 ekip kapı kapı dolaşıp, halka ücretsiz el dezenfektanlarını dağıtıyor.
'GÜNDE 500 LİTRE DEZENFEKTAN ÜRETİLİYOR'
Koronavirüse karşı önleyici tedbirler kapsamında dezenfektan üretimin devam edeceğini belirten Başkan Bozdoğan, "Salgın hastalık riskine karşı genelinde kamu binaları, yol, kaldırım, çöp konteynerleri, sağlık ocakları, eczaneler, parklar, huzur evi ve halkın ortak kullanım alanlarında ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarımız ekiplerimiz tarafından özveriyle sürdürülüyor. Tüm vatandaşlarımızın kişisel hijyene dikkat etmelerini ve yapılan uyarılara özenle uymalarını rica ediyorum. Maske yapımıyla birlikte dezenfektan üretimine başladık. Günde 500 litre kadar dezenfektan üretiyoruz. Bu 500 litre sadece kişisel olarak değil aynı zamanda kurumların, dairelerin, sitelerin ve özellikle İş hanlarının temizliğinde de kullanılabilen dezenfektanlar üretiyoruz. Son derece steril bir vaziyette hazırlanıyor. Dünya standartlarına uygun şekilde hazırladığımız dezenfektanlar" diye konuştu.
'EVDE KALIN BİZ GETİRECEĞİZ'
Vatandaşlara evde kalmaları yönünde tavsiyede bulunan Başkan Bozdoğan, şunları söyledi:
"Biz onların, özellikle ihtiyacı olan ailelerimizin erzaklarını da hazırlıyoruz, evlerine tek tek ulaştıracağız, alışveriş yapmak isteyen halkımızın bizi bir araması yeterli, biz gideriz onların yerine alışverişini de yapar kendilerine teslim ederiz. Yeter ki evde kalsınlar yeter ki temastan uzak dursunlar. Dezenfektan dağıtımıyla ilgili 14 tane ekip oluştu, ekipteki arkadaşlar ev ev dezenfektanları, maskeleri, eldivenleri halkımıza ulaştıracaklar. Burada çok ciddi bir tedbir almak zorundayız." DHA-Genel Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2020-03-19 19:09:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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