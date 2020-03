İşten çıkartılan itfaiye erleri, Yasemin'in ölümünde belediye yönetimini suçladı

Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi'ndeki işlerinden 4 ay önce çıkarılan itfaiye erleri Cumali Kılıç ve Hamza Can Yetgin, 14 Mart günü, 8'inci kattaki evinde çıkan yangından kurtulmak için çıktığı balkona uzatılan merdiven kısa kalınca panikle atlayan Yasemin Özel'in (34) ölümünde belediye yetkililerinin sorumlu olduğunu iddia ettiler. 2 itfaiye eri, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi'nde deneyimli elemanların işten çıkarıldığını, yerlerine tecrübesiz personel alındığını savundu.

Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi'nde geçen cumartesi günü, 13 katlı apartmanın 8'inci katındaki dairede bilinmeyen nedenle çıkan yangında, balkona çıkan Yasemin Özel, uzun süre kurtarılmayı bekledi. Gelen itfaiye erlerince uzatılan merdiven kısa kaldı. Yangının her yeri sarmasıyla panikleyen Özel, balkon korkuluklarına çıktı. Bir süre korkuluklarda asılı kalan Özel, daha fazla dayanamayınca kendini 8'inci kattan boşluğa bıraktı. Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Özel, kurtarılamadı. Genç kadının ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Mezitli İtfaiye Grup Amiri Tevfik Cin açığa alındı.

'BİZ GÖREVDE OLSAYDIK KADINI KURTARIRDIK'

Soruşturma sürerken, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi'ndeki görevlerine 4 ay önce son verilen 2 itfaiye eri, sorumlunun belediye yönetimi olduğunu savundu. İşten çıkarılan 6 yıllık itfaiye eri Cumali Kılıç, Yasemin Özel'in ihmal nedeniyle yaşamını yitirdiğini söyledi. "Biz görevde olsaydık kadını kurtarırdık" diyen Kılıç, belediye yönetiminin değişmesi ile 56 yıllık deneyimli personelin, 'performans düşüklüğü' gerekçesiyle işten çıkarıldığını öne sürdü. Kendilerinin yerine deneyimsiz personel alındığını iddia eden Kılıç, "İtfaiye dairesinin altına dinamit yerleştirdiler. Mezitli'de yaşanan olay bunun örneği. Boş yere genç bir kadın yaşamını yitirdi. Olayı duyunca çok üzüldük. Ekipler oraya hazırlıksız gitmişler. Sekizinci kattaki yangına 18 metrelik merdivenle gitmişler. Bu çok büyük hata. 37 ve 54 metrelik merdivenlerin çıkması gerekiyordu. Branda açılmamış. Kadın kendini bırakmış. Yazık oldu. İhmal sonucu bir kadın öldü" dedi.

'BÜTÜN SORUMLULUK YÖNETİMİN'

5 sene itfaiye dairesinde çalıştıktan sonra işten çıkarıldığını anlatan Hamza Can Yetgin de şöyle konuştu:

"Biz itfaiyede çalışıyorduk, elimize bir kağıt verdiler, hale sürdüler. Halde çalışırken bazı problemler yaşadık, işten çıkarıldık. Önce sürgün edildik, ardından işten çıkarıldık. Yıllardır çalışan itfaiye erlerini işten çıkardılar. Bizim yerimize bu işi bilmeyen kişileri aldılar. Şu an yeterli eleman da yok itfaiyede. Olay günü kadın, itfaiye merdiveni onu kurtaracak diye balkona çıkıyor ama merdiven yetişmiyor. Branda bile açılmamış. Ben burada teknik personellerin ihmali olduğunu düşünmüyorum. Bütün sorumluluk idari yönetimindir. Daire başkanı, Genel Sekreter ve Belediye Başkanı sorumlu burada."DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2020-03-20 09:01:09



