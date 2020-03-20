Hastane maske talep etti gönüllüler dikmeye başladı Erdemli Devlet Hastanesi malzemeleri karşıladı, halk eğitim merkezinin gönüllü usta öğreticileri maske dikmeye başladı 2 ayrı atölyede 15 usta öğretici günde 5 bin adet maske dikecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hastane maske talep etti gönüllüler dikmeye başladı Erdemli Devlet Hastanesi malzemeleri karşıladı, halk eğitim merkezinin gönüllü usta öğreticileri maske dikmeye başladı 2 ayrı atölyede 15 usta öğretici günde 5 bin adet maske dikecek

İHA

Mersin'in Erdemli ilçesinde gönüllü usta öğreticiler, Erdemli Devlet Hastanesinin talebi üzerine günde 5 bin adet üretim hedefiyle 'maske' dikimine başladı.

Hastane maske talep etti gönüllüler dikmeye başladı Erdemli Devlet Hastanesi malzemeleri karşıladı, halk eğitim merkezinin gönüllü usta öğreticileri maske dikmeye başladı 2 ayrı atölyede 15 usta öğretici günde 5 bin adet maske dikecek

Mersin'in Erdemli ilçesinde gönüllü usta öğreticiler, Erdemli Devlet Hastanesinin talebi üzerine günde 5 bin adet üretim hedefiyle 'maske' dikimine başladı.
Korona virüs önlemleri içinde maske kullanımı önde gelen tedbirlerden. Hastane yönetimi de hastalar ve hasta yakınlarının maske ihtiyacını karşılamak için harekete geçip halk eğitim merkeziyle işbirliği yaptı. Bu kapsamda Erdemli Halk Eğitim Merkezi toplam 15 gönüllüden oluşan iki ayrı atölye açıp maske dikimine başladı.
Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, "Bu ilçemiz halk eğitim merkezimizle birlikte Erdemli Devlet Hastanesi'nin yürüttüğü bir çalışma. Son zamanlarda gündemde olan maske üretimini gerçekleştiriyorlar. Halk eğitim merkezimize bağlı olarak görev yapan usta öğreticilerimiz gönüllü olarak, maske dikimini gerçekleştiriyorlar. Hastanemiz kumaşını sağlıyor, usta öğreticilerimiz de dikimlerini gerçekleştiriyorlar. Günde 5 bin tane maske üretimi yapılıyor" dedi.

"Maske üretimine destek olacağız"
Erdemli Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ahmet Ateş de, "Hastanemizle işbirliği ile 1 gün gibi kısa bir sürede 15 usta öğreticimiz gönüllülük esasına göre organize oldu. Maske üretme noktasında hedefe kitlendik. Erdemli'de ve ülkemizde maske ihtiyacını karşılamak adına destek olamaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Usta öğreticiler adına konuşan Fatma Karakaya Ersoy da, "Bir telefonla bize işe arkadaşlarımızla birlikte organize oldum. Az kişiden oluşan 2 atölyeyi hazırladık. Seri şekilde dikime başladık. Ülkemiz böyle sıkıntılı bir dönemi atlatır, biz de bunları dikmek zorunda kalmayız" dedi.

"Toplum yararına yapıyoruz"
Usta öğretici Habibe Yıldız ise gönüllülük esasına göre maske dikimi için atölyeye geldiğini ortama temizleyip, hijyeni sağladıktan sonra maske dikimine başladıklarını belirtti.
Çalışmanın az kişiyle önlem alarak yapıldığını anlatan Yıldız, "Artık maske de bulunmuyor. Şu kadar maske üretilecek dendi biz hedefe kitlendik. Onu gerçekleştirmek için canla başla çalışıyoruz. Toplum adına da faydalı bir şey yaptığımız için tabi ki en büyük motivemiz bu" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Toroslar'da ilçenin dört bir yanı dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Toroslar'da ilçenin dört bir yanı dezenfekte ediliyor
Başkan Tarhan’dan ‘İşlemlerinizi internet üzerinden yapın’ çağrısı
YEREL HABERLER Başkan Tarhan’dan ‘İşlemlerinizi internet üzerinden ...
Seçer: “Çalışması zorunlu olan personelin dışında, evde çalışma sistemi hayata geçiriliyor”
YEREL HABERLER Seçer: “Çalışması zorunlu olan personelin dışında, ...
(Görüntülü) İşten çıkartılan itfaiye erleri, Yasemin'in ölümünde belediye yönetimini suçladı
YEREL HABERLER (Görüntülü) İşten çıkartılan itfaiye erleri, ...
İşten çıkartılan itfaiye erleri, Yasemin'in ölümünde belediye yönetimini suçladı
YEREL HABERLER İşten çıkartılan itfaiye erleri, Yasemin'in ölümünde ...
(Görüntülü) Belediye dezenfektan üretip ücretsiz olarak halka dağıtıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Belediye dezenfektan üretip ücretsiz ...
Belediye dezenfektan üretip ücretsiz olarak halka dağıtıyor
YEREL HABERLER Belediye dezenfektan üretip ücretsiz olarak halka ...
Mersin iş dünyası, ekonomik önlemlerin artırılmasını bekliyor MTSO Başkanı Kızıltan, ‘Ekonomi İstikrar Kalkanı’ paketinin yerinde kararlar içerdiğini, ancak iş dünyasının önlemlerin artırılmasını talep ettiğini bildirdi
YEREL HABERLER Mersin iş dünyası, ekonomik önlemlerin artırılmasını ...
Başkan Tollu'dan 'limon tüketin' çağrısı Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu: "Limon tüketelim, vücut direncimizi yükseltelim”
YEREL HABERLER Başkan Tollu'dan 'limon tüketin' çağrısı Erdemli ...
Tarhan, afetzede üreticiler için destek istedi
YEREL HABERLER Tarhan, afetzede üreticiler için destek istedi
Tarsus Belediyesi dezenfektan üretip halka ücretsiz dağıtıyor
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesi dezenfektan üretip halka ücretsiz ...
(Görüntülü) Tarsus'ta korkutan yangın
YEREL HABERLER (Görüntülü) Tarsus'ta korkutan yangın
Tarsus'ta kozmatik ürün satan işletmeler denetlendi
YEREL HABERLER Tarsus'ta kozmatik ürün satan işletmeler denetlendi
Eriğin kilosu 30 lira
YEREL HABERLER Eriğin kilosu 30 lira
(Görüntülü) Silifke'de fırtına badem çağlalarını etkiledi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Silifke'de fırtına badem çağlalarını ...
(Görüntülü) Suriyeli kadın, altız doğurdu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Suriyeli kadın, altız doğurdu
(Görüntülü) Mersin'de otomatik yakıt sitemine sızan çeteden 245 bin TL?lik vurgun
YEREL HABERLER (Görüntülü) Mersin'de otomatik yakıt sitemine sızan ...
Akkuyu NGS temsilcisinin yer aldığı ekip, Uluslararası Gençlik Kongresinde şirketlerini başarıyla temsil etti
YEREL HABERLER Akkuyu NGS temsilcisinin yer aldığı ekip, ...
(Görüntülü) Tek seferde altız bebek dünyaya getirdi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Tek seferde altız bebek dünyaya getirdi
Suriyeli kadın, altız doğurdu/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Suriyeli kadın, altız doğurdu/ Ek fotoğraflar
Suriyeli kadın, altız doğurdu
YEREL HABERLER Suriyeli kadın, altız doğurdu
Yıldızgörer: "Bu süreci en az hasarla aşmak için birlikte mücadele edeceğiz" MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Serdar Yıldızgörer: "Bu zorlu süreci lehimize çevirmeyi başaracağımıza olan inancımız tamdır"
YEREL HABERLER Yıldızgörer: "Bu süreci en az hasarla aşmak için ...
Başı plastik bidona sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Başı plastik bidona sıkışan köpeği itfaiye ekipleri ...
Mersin'de otomatik yakıt sitemine sızan çeteden 245 bin TL´lik vurgun
YEREL HABERLER Mersin'de otomatik yakıt sitemine sızan çeteden 245 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X