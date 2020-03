Seçer: “Çalışması zorunlu olan personelin dışında, evde çalışma sistemi hayata geçiriliyor”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, korona virüs önlemleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ personelini asgari düzeye indirmek için çalışma yaptıklarını belirterek, “Çalışması zorunlu olan personelin dışında, evde çalışma sistemi hayata geçiriliyor. MESKİ’de arıza ve abone şikayetlerini alan birimler vardiyalı olarak çalışacak” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, bir açıklama yaparak, korona virüs ile mücadele kapsamında hayata geçirdikleri hizmetler ve alınan önlemlerle ilgili bilgi verdi. Seçer, aldıkları önemli kararların duyurusunu da yaptı.



“Çalışması zorunlu olan personelin dışında, evde çalışma sistemi hayata geçiriliyor”

Çalışması zorunlu olan personelin dışında evde çalışma sistemini hayata geçireceklerini ifade eden Seçer, “Büyükşehir ve MESKİ personelimizi asgari düzeye indirmek için bazı çalışmalar yaptık. Eğer uygun iş sahalarında yoğunluğu azaltırsak, bu konuda önemli tedbirler alacağımızı düşündük. Çalışması zorunlu olan personelin dışında, evde çalışma sistemi hayata geçiriliyor. Bunun çalışmalarını devam ettiriyoruz. MESKİ’de arıza ve abone şikayetlerini alan birimler vardiyalı olarak çalışacak. Çalışanlara Cumhurbaşkanlığı genelgesi doğrultusunda da izin kullandırabileceğiz” diye konuştu.



Maraton 2325 Ekim tarihlerinde yapılacak

22 Mart 2020 Pazar günü yapılması planlanan, ancak Türkiye’yi etkileyen korona virüs tehdidi dolayısıyla ertelenen 5. Uluslararası Mersin Maratonu’nun tarihinin netleştiğini ifade eden Başkan Seçer, Maraton’un 2325 Ekim’de gerçekleştirileceğini duyurdu. Seçer, “Sanat, spor, festival, kültür ve etkinlikleri erteledik. Bizim bu hafta sonu 22 Mart’ta Uluslararası Maratonumuz vardı. Bizim için önemli bir etkinlikti, ancak bunu 2325 Ekim tarihlerine ertelemek durumunda kaldık” ifadelerini kullandı.



“Belediyemizin Salgın Planı 6 Şubat'ta Sağlık İl Müdürlüğümüze gönderildi”

Seçer, tüm dünyanın mücadele ettiği COVİD19 virüsüne karşı Büyükşehir Belediyesi olarak önlem aldıklarını ifade ederek, “Hem idareye hem de vatandaşlarımıza önemli görevler düşüyor. Biz de bu sorun ortaya çıktığı tarihten itibaren bir dizi önlem aldık ve almaya da devam ediyoruz. Bunu sizlerle beraber yapmak ve başarmak zorundayız” şeklinde konuştu.

Korona virüs gündeme geldiği ilk günden itibaren Büyükşehir Belediyesi olarak hızla birçok önlem aldıklarını kaydeden Seçer, “Biz bu konu ilk gündeme geldiğinde, şubat ayının başından bu yana bir dizi çalışmanın altına imza attık. İlk etapta belediyemizin Salgın Planı 6 Şubat'ta İl Sağlık Müdürlüğümüze gönderildi. Daha sonra yine şubat ayının ilk haftasında Mersin Üniversitesi hocaları belediyemizin sağlık çalışanlarına, belediyemizin sağlık çalışanları da personelimize eğitimler verdi. Özellikle mezarlık, veterinerlik ve temizlik personelimiz uygulamalı eğitimden geçti. Çünkü bu birimlerimiz son derece önemli ve hijyenin olması gerektiği birimler” diye konuştu.

Seçer, korona virüsle etkin mücadele edebilmek adına kriz merkezi kurduklarını, ilçe belediyeleri ile planlı ve koordineli bir şekilde çalıştıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

“Biz kriz merkezini yapılan hizmetlerin mükerrer ve münferit olmaması, daha planlı yapılması için oluşturduk. Burada bir sonraki günün planlaması yapılıyor. Her gün saat 16.00'da yapılan çalışmalar raporlanıyor ve danışman hekim ile sağlık çalışanlarımız bu konuda 24 saat faaliyetlerini sürdürüyorlar. Merkezde salgının kaygı bozukluğuna yönelik olarak gelebilecek olası taleplere karşı psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan meslek gruplarına da yer veriyoruz.”



“Vatandaşlarımızın kalabalık ve yoğun olduğu bölgeler öncelikli olarak dezenfekte ediliyor”

Vatandaşların sıklıkla uğradığı alanlarda yaptıkları dezenfekte çalışmaları da anlatan Seçer, özellikle okulların tatil edilmesi ile birlikte oluşabilecek yolcu yoğunluğuna karşı otogarın ilaçlandığını ve dezenfekte edildiğini söyledi. Seçer, “Toplu taşıma araçları, ibadethaneler, okullar, muhtarlık binaları, huzurevi, dernekler gibi çok sayıda yurttaşın bulunduğu mekanlar ekiplerimiz tarafından sıkı dezenfekte çalışmaları ile steril hale getiriliyor. İlçelerden gelen dezenfeksiyon talepleri de karşılanıyor. 5 ayrı ekibimiz var. Her gün, binlerce vatandaşın kullandığı ATM’ler ve banka şubeleri de dezenfekte ediliyor. Özellikle vatandaşlarımızın kalabalık ve yoğun olduğu bölgeler daha öncelikli olarak bu işlemlere tabi tutuluyor” dedi.



“Covid rehberi doğrultusunda temizlik talimatnamesi oluşturuldu”

Büyükşehir ve MESKİ’nin tüm hizmet birimlerinde de dezenfekte işlemi yapıldığını belirten Seçer, “Sağlık Bakanlığımızın Covid rehberi doğrultusunda temizlik talimatnamesi oluşturuldu. Bu doğrultuda sabah, öğle ve akşam mesai bitiminden önce tüm kapılar, zemin, elektrik düğmeleri siliniyor, temizleniyor. Hemşireler kat kat dolaşıyor ve bunları kontrol ediyorlar. Personel, henüz mesaiye başlamadan hizmet birimlerimizde sağlık ekiplerimiz tarafından muayeneye tabi tutuluyor. Yine ekiplerimiz vatandaşlarımızın da ateşlerini ölçüyor, sorun görmeleri halinde gerekli bilgilendirmeleri yapıyorlar” diye konuştu.



“MESKİ, mobil uygulamayı devreye aldı”

MESKİ’nin su borcundan dolayı mesken ve işyerlerinde su kesintisi yapmayacağını bir kez daha hatırlatan Seçer, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

“MESKİ, mobil uygulamayı devreye aldı. Vatandaşlar telefon, tablet ve bilgisayarları üzerinden su faturalarını ödeyebilecekler ve kartlı sayaçlarına su yükleyebilecekler. Bulundukları mahalle ve il genelindeki planlı ve arızalardan kaynaklı su kesintileri bilgilerine ulaşabilecekler. Geçmiş ödemelerini görüntüleyebilecekler. Yine Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Alzheimer ve Demans Merkezi Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi hizmetlerine tedbir amaçlı ara verdik. Ancak yaşlıların evde takip ve kontrollere devam ediyoruz. Yine Yaşlı Destek Birimi tarafından kimsesiz çiftler ve yalnız yaşayan yaklaşık olarak 500 yaşlı vatandaşımız her gün aranarak ateş, halsizlik, öksürük gibi rahatsızlıkları olup olmadığı gibi sorunları takip ediliyor. Virüsten korunma yolları ile ilgili bilgi veriliyor.”



“Mecbur kalmadıkça evden çıkmamamız gerekiyor”

Seçer, Büyükşehir Belediyesinin tüm iletişim mecralarını kullanarak vatandaşları virüs konusunda uyardıklarını ve bilgilendirdiklerini ifade ederek, “Mecbur kalmadıkça evden çıkmamamız, kalabalık ortamlarda bulunmamamız ve insanlarla yakın temastan mümkün olduğunca kaçınmamız gerekiyor” diyerek vatandaşlara evde kalmaları konusunda çağrıda bulundu.

Seçer, “Elimizi sık sık yıkayalım. Kolonya ya da diğer dezenfektanlar kullanarak mutlaka elimizi temiz tutmamız gerekiyor. Umut ediyorum kısa bir süre içerisinde insanlık bu mücadeleden galip çıkacak ve hayatımız normalleşecek. Tüm yurttaşlarımıza, hemşehrilerimize sağlıklı günler diliyorum” dedi.

