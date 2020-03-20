Başkan Tarhan’dan ‘İşlemlerinizi internet üzerinden yapın’ çağrısı

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Sağlık Bakanlığının COVİD19 önlemleri kapsamında vatandaşların işlemlerini internet üzerinden yapmalarını istedi. Tarhan, “Vatandaşlarımızın hiçbir riske girmeden işlemlerini belediyemizin www.mezitli.bel.tr adresinden yapmalarını istiyoruz” dedi.

Başkan Tarhan, yaptığı açıklamada, Mezitlililerin yıllardır borç ödeme ve sorgulama, online istek ve sorun takibi, tahsilat görüntüleme, emlak beyan, çevre beyan, ilan reklam beyan ve nikah başvuru işlemlerinin internet üzerinden yapabildiğine dikkat çekti. Tarhan, “Belediyemizin teknik altyapısı onlarca farklı işlemi vatandaşlarımızın evlerinden çıkmadan yapabilmesine imkan sunuyordu. Son günlerde dünyayı etkisi altına alan korona virüsü nedeniyle vatandaşlarımızın evlerinden çıkmamaları zorunluluk halini aldı. Bu durumda vatandaşlarımızın hiçbir riske girmeden işlemlerini belediyemizin www.mezitli.bel.tr adresinden yapmalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

İşlemleri internet üzerinden yapmanın vatandaşlara zaman ve ekonomik olarak büyük avantajlar getireceğine de dikkat çeken Tarhan, “Çağımızda yaşanan teknolojik gelişmelerin gereği olarak interneti daha etkin şekilde kullanmamız gerekiyor. Buna bir de içerisinde bulunduğumuz bulaşıcı korona virüsünü de eklersek işlemleri online olarak gerçekleştirmek zorunluluk haline gelmiştir. İnsanlarla temasın son derece tehlikeli olduğu düşünülürse her vatandaşımız evinden güvenli bir şekilde işlemlerini yapma şansı bulacak” diye konuştu.

Nikah işlemlerine bazı kısıtlamaların yapıldığını dile getiren Başkan Tarhan, “16 Mart 2020 tarihli İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge doğrultusunda; yeni nikah müracaatları bir sonraki duyuruya kadar kabul edilmiyor. Günü verilmiş nikahları öne çekmek ya da iptal etmek isteyen çiftlere yeni günsaat belirleme ve cüzdan ücreti iadesi konusunda gereken yardım yapılacaktır. Erteleme ya da iptal edilmeyen nikah törenleri vatandaşlarımız için misafirsiz sadece 2 şahit ile kıyılacaktır. Yurt dışına girişçıkış yapmış vatandaşların 15 gün karantina süreçlerini tamamladıktan sonra güncel korona virüs sağlık raporu getirmeleri gerekmektedir” uyarısında bulundu.

Başkan Tarhan, Mezitlililerin olası bir sıkıntı yaşamaları durumunda Mezitli Belediyesinin 0324 358 10 05 ve 444 2 199 numaralı telefonlarından ya da 0 533 155 09 77 whatsapp ihbar hattına ulaşabileceklerini ifade etti.

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