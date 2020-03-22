Mersin'de 65 yaş üstü için 'Vefa Sosyal Destek Grubu' oluşturuldu

Mersin Valisi Ali İhsan Su, korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlar için ikametlerinden dışarıya çıkmalarının sınırlandırıldığını hatırlatarak, bu kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması için 'Vefa Sosyal Destek Grubu' oluşturduklarını bildirildi.

Su, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığınca korona virüs tedbirleri kapsamında 21 Mart saat 24.00 itibariyle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ikametlerinden dışarı çıkmalarının sınırlandırıldığını anımsatarak, "Kıymetli Mersinliler, korona virüs tedbirleri kapsamında bu gece (21 Mart Cumartesi) saat 24.00 itibariyle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları sınırlandırılmıştır. Lütfen hepimizin sağlığı için tedbirlere uyalım. Bu kapsamda ilimizde gerekli tedbirler alınmış olup vefa sosyal destek grupları oluşturulmuştur. Vatandaşlarımızın hizmetindeyiz" dedi.

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