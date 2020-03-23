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Akkuyu'da reaktör soğutma hattında kullanılacak dirsek boruların üretimi tamamlandı

İHA

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) birinci ünitesinin soğutma boru hattında kullanılacak dirsek borularının yapımı tamamlandı.

Akkuyu'da reaktör soğutma hattında kullanılacak dirsek boruların üretimi tamamlandı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) birinci ünitesinin soğutma boru hattında kullanılacak dirsek borularının yapımı tamamlandı.
Rosatom'un mühendislik bölümü Atomenergomash’in bünyesinde yer alan AEMTeknoloji’nin Rusya'nın Volgodonsk şehrindeki Atommash tesisinde toplam 16 dirsek borusu üretildi. Dirsek boruları, ağırlığı 7 ton ve dış çapı 995 milimetre olarak üretiliyor. Reaktör soğutma boru hattı dirsek borularının üretimi ile ilgili çalışmalar üç aşamada gerçekleşiyor. Parçaların ovalleştirme işleminin ilk aşamasını 'soğuk' ham metalin istenen biçimde preslenmesi, ikinci aşamasını ise damgalama oluşturuyor. Parçalar yaklaşık 2 saat boyunca 870 derecede, daha sonra da yaklaşık 1 saat bin 80 derecede ısıtılıyor. Ardından 6 bin 300 tonluk bir kuvvete sahip özel bir pres yardımıyla 90 derece bükülüyor. Üçüncü aşamada ise işlemi bitmiş olan dirsek borular ısıyla sertleştiriliyor. Bu da sıcak parçaların vinç yardımıyla su ile dolu bir kesona gönderilmesiyle gerçekleşiyor.
Reaktör soğutma boru hattı (RCP), nükleer enerji santralinin bir reaktör, buhar jeneratörleri ve reaktör soğutucu pompasından oluşan primer devre ana ekipmanını sisteme bağlamak için tasarlanıyor. Soğutma sıvısı boru hattı içinde dolaşıyor ve içerideki suyun sıcaklığı 320 dereceye, basıncı ise 17.6 Mega Paskal'a (MPa) kadar çıkabiliyor. Boru hatları, depreme dayanıklılık açısından ilk kategoride yer alıyor ve 9 şiddetinde bir depreme dayanıklı yapılıyor. Boru hattının toplam uzunluğu ise 160 metrenin üzerine çıkabiliyor.
Akkuyu NGS’nin 4 ünitesinin de reaktör tesisi ve türbin adası ekipmanının tek üreticisi olan Atomenergomash AŞ, nükleer santrallerin hizmet ömrü boyunca güvenilir ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlayan reaktör basınçlı kapları, buhar jeneratörleri, pompalama sistemleri, ısı değişimi ve diğer ekipmanı üretiyor. Ayrıca şirketin işletmeleri şu anda Hindistan, Bangladeş, Çin, Rusya ve diğer ülkelerdeki nükleer santraller için de reaktör ekipmanı üretimi yapıyor.
Türkiye’nin ilk nükleer santrali olacak Akkuyu NGS projesinde 4 adet VVER tip 3+ nesil Rus tasarımı reaktöre sahip güç ünitesi yer alıyor. Her nükleer güç ünitesinin kapasitesi 1200 MW olacak. Projenin finansmanı bugüne kadar tamamen Rusya tarafından yapıldı. Akkuyu NGS, 'yapsahip olişlet' modeli ile de nükleer sanayi dünyasındaki ilk proje olma özelliğini taşıyor.

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