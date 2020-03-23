Mersin'de jandarmadan 'dışarıya çıkmayın' anonsu



MERSİN, (DHA) MERSİN´de jandarma ekipleri, koronavirüs önlemleri kapsamında devriye görevine çıkarak, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması yönünde anons yaptı. Ekipler, 65 yaş ve üstü kişilere de yasağı hatırlatırken, dışarıya çıkamayan kişilerin ihtiyaçlarını alarak evlerine teslim etti.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, sorumluluk bölgesinde denetim gerçekleştirdi. Ekipler, vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde araçların megafonu ile 'Değerli hemşerilerimiz evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım' anonsu yaptı. Denetimlerde maske ve eldiven kullanan jandarma ekipleri, 65 yaş üstü kişilere yönelik kontroller gerçekleştirip, bir araya gelen kişileri de tedbirler konusunda bilgilendirdi. Ekipler, dışarıya çıkamayanların da ihtiyaçlarını temin ederek, kendilerine teslim etti. DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)

2020-03-23 11:20:06



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