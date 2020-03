Büyükşehir Belediyesinden korona virüsle mücadele açıklaması

Mersin Büyükşehir Belediyesi, dünyada korona virüs salgınını yayılmaya başladığı ocak ayın sonundan bu yana virüsle mücadele kapsamında yürüttüğü çok yönlü çalışmalarda, vatandaşların bilgilendirilmesinden il genelinde yapılan dezenfekte çalışmalarına kadar birçok çalışmayı hayata geçirdiğini bildirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs önlemleri kapsamında bugüne kadar il genelinde yapılan çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. Büyükşehir Belediyesi tarafından, toplum sağlığını tehdit eden korona virüs salgınının yayılımının en aza indirilmesi ve bu salgınla mücadeleye yönelik faaliyetlerin kesintisiz olarak sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, ocak ayının sonunda Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü akademisyenleri aracılığıyla belediyenin sağlık çalışanlarına eğitimler verildiği kaydedildi. Pandemi planı hazırlanarak 6 Şubat’ta İl Sağlık Müdürlüğüne gönderildiği ifade edilen açıklamada, “Mart ayının başında günlük yaklaşık 100 bin vatandaşın kullandığı belediye otobüslerinde detaylı dezenfeksiyon işlemlerine başlanmıştır. Toplu taşıma araçlarının sefer dönüşlerinde günlük temizliklerinin yanı sıra ULV yöntemi ile dezenfeksiyonlar gerçekleştirilmiştir. İşlemler ve dezenfeksiyon çalışmaları aynı titizlikle sürdürülmektedir. 22 Mart’ta Mersin il genelindeki 13 ilçede 50 ULV, 20 Holder, 3 Mistblower ve 93 personel ile dezenfekte uygulaması yapılmıştır. Dezenfeksiyon çalışmalarının yanı sıra ilaçlama çalışmaları da aralıksız sürdürülmektedir. Aynı gün, 98 araç ve 306 personelle larva, rezidüel ve uçkun mücadelesi yapılmıştır. Her mahallede en az iki kez olmak üzere larva mücadelesi yapılmaktadır. Virüs tehlikesi başladığı günden bu yana yaklaşık 60 bin noktada uygulama yapılmıştır, çalışmalar aralıksız sürdürülmektedir” denildi.

Şoförler ve Otomobilciler Odası işbirliğiyle başlatılan uygulamayla minibüsler ve taksilerin dezenfekte edildiği bilgisi verilen açıklamada, ayrıca ibadethaneler, okullar, öğrenci yurtları, huzurevleri, hastaneler, tren istasyonları, otogar, ATM’ler, parklar, çocuk oyun alanları, kütüphaneler, duraklar, tırabzanlar, merdivenler, banklar, kamu kurum ve kuruluşlarının düzenli olarak eğitimli personel tarafından ilaçlandığı bildirildi.



Kriz Merkezi 7/24 görevde

Korona virüs ile mücadele konusunda Mersin il genelinde, ilçe belediyeleri ile koordineli ve etkin mücadele yürütebilmek adına 16 Mart’ta Kriz Merkezi kurulduğu anımsatılan açıklamada, merkezin 23 ilaçlama ve 8 çağrı karşılama personeli, 3 sorumlu doktor, 1 ilçe koordinasyon ve dokümantasyon sorumlusu, 1 ilaçlama ekip sorumlusu, 1 dezenfeksiyon plan sorumlusu, 2 psikolog, 1 sosyal hizmet uzmanı ve 2 şoför ile 7/24 aralıksız çalıştığı ifade edildi.

Kriz Merkezine bugüne kadar 702 çağrı geldiği belirtilen açıklamada, çağrılardan 340’ının bilgilendirme amaçlı gerçekleştiği kaydedilerek, 45 çağrının virüs dolayısıyla yüksek fiyata satılan ürünler, su kesintisi gibi nedenlerle alındığı ve ilgili kurumlara yönlendirme yapıldığı aktarıldı. Gelen 55 çağrıda ise 65 yaş üstü vatandaşların talepleri değerlendirilerek ilgili birimlere yönlendirildikleri bildirildi.



İki bin 317 alan dezenfekte edildi

Kriz Merkezi tarafından hazırlanan plan dahilinde 1622 Mart tarihleri arasında toplam bin 333 iş yerinin dezenfekte edildiği kaydedilen açıklamada, “Merkez dışındaki 9 ilçede ise 21 ekip toplam 72 personel tarafından 744 litre dezenfektan kullanılmış ve 984 kamu kurum ve ortak kullanım noktaları steril hale getirilmiştir. Gelen çağrılar ve ilçelerde yapılan çalışmalarla birlikte toplam 2 bin 317 alan dezenfekte edilerek steril hale getirilmiştir. 19 Mart’ta yayınlanan genelge ile Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ bünyesinde çalışması zorunlu olan personelin dışında evde çalışma sistemi hayata geçirilmiştir. Günde 182 sefere çıkan belediye otobüslerimizin sayısında, yapılan planlama doğrultusunda azaltmaya gidilmiştir. Bu süreçte fedakarca görev yapan sağlık çalışanları için belediye otobüsleri 20 Mart’tan itibaren ücretsiz taşıma hizmeti vermeye başlamıştır” ifadelerine yer verildi.



Bin 500 abonenin suyu açıldı

Salgın nedeniyle hane ve iş yerlerinde su kesintisi uygulanmayacağı, kesilenlerin de açılacağı kararı alındığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Kararın açıklandığı 16 Mart itibariyle 16 bin kesmeye müsait, 4 bin suyu kesik abone bulunmaktaydı. 5 işgünü içerisinde bin 500 abonemizin suyu açılmış olup, 2 bin 500 abonenin evde olmadığından ya da sayaç yeri uygun olmadığından suyu henüz açılmamıştır. 2 bin 500 abone için ekiplerimiz açma için hazır beklemektedir.”



Talep eden yaşlılara ilaçları ve yemek götürülüyor

Yaşlı vatandaşlara yönelik çalışmaların da anlatıldığı açıklamada, Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Alzheimer Merkezi, Yaşlı Destek Hizmetleri ve Evde Sağlık, Bakım ve Destek birimleri hizmetlerine tedbir amaçlı ara verildiği, yaş almışların takiplerinin evlerinde yapılmaya başlandığı ifade edildi. Kronik hastalar, engelliler, 65 yaş üstü ve kimsesiz vatandaşların her gün aranarak, ateş, halsizlik, öksürük gibi korona virüs semptomlarının olup olmadığının sorgulandığı belirtilen açıklamada, “Kriz Merkezimizin telefonundan, kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımıza talep etmeleri halinde tüm ilçelerimizde ilaç ve 4 merkez ilçede günlük yemek ihtiyaçları her gün evlerine ulaştırılmaktadır. Halkkent Engelsiz Mesleki Eğitim Merkezi’nde oluşturulan Mahalle Mutfağı ile 3 ayrı seyyar Mahalle Mutfağımız haftanın 6 günü ayrı mahallelerde 3 TL’ye yemek hizmeti vermektedir. Seyyar mutfağımız geçen hafta içinde Kurdali, Demirtaş ve Şevket Sümer mahallelerimizde hizmet vermiştir. Ayrıca vatandaşlarımıza ücretsiz yemek hizmeti sunan Mobil Mutfak tırımız ise cuma günü Siteler, cumartesi günü ise Tarsus Şahin Mahallesinde vatandaşlarımıza ulaşmıştır” denildi.

