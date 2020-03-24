Koronavirüs limona talebi artırdı; dalında kilosu 5 liraya çıktı



Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)TÜRKİYE'nin limon deposu olarak bilinen Mersin´in Erdemli ilçesinde kısa süre önce dalında kilosu 2 liradan hasat edilen limon, koronavirüs salgını nedeniyle artan talebin ardından 5 liradan alıcı buluyor.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen koronavirüs salgını, limona olan talebi artırdı. Uzmanların özellikle `C vitamini tüketin´ çağrısından sonra vatandaşlar limon tüketimine yöneldi. Limona olan talep artınca, fiyatlarda da yükseliş gözlemlendi. Erdemli ilçesinde kısa süre öncesine kadar kilosu 2 liraya hasat edilen limon, talebin artmasıyla dalında 5 liraya kadar yükseldi. Mersin Turunçgil Üreticiler Birliği (MERTUB) Başkanı Ahmet Dursen Şahin, hasadın sonlarına yaklaşıldığı bugünlerde şifa niyetine tüketimi artan limonun, talebin yüksek olması nedeniyle dalında 5 liradan satılmaya başlandığını söyledi.

'LİMONUN DEĞERLİ BİR ÜRÜN OLDUĞU ANLAŞILDI'

Koronavirüs tehdidiyle birlikte limonun değerli bir ürün olduğunun anlaşıldığına dikkat çeken Başkan Şahin, "Limon artık şifa kaynağı olarak kullanılmaya başlandı. Yıllardır yemeklerde kullanılan limon, artık ilaç niyetine tüketilmeye başlanıldığı bugünlerde revaçta. Limona olan talep oldukça arttı. Daha önceleri üretilen limonların yarısı iç piyasada tüketiliyordu. Ama artık limon ülkemizde daha fazla tüketilmeye başlandı. Limonu sağlığa çok faydalı olduğu, direnci arttırdığı ve sağlığa olan faydasının çok fazla olduğu için tüketmeliyiz" diye konuştu.

'LİMON TÜKETELİM SAĞLIKLI KALALIM'

Türkiye genelinde tüketimi artmasından dolayı limon fiyatlarının yükselidiğini anlatan Şahin, şöyle devam etti:

"Limon tüketimin sağlık için önemli olduğu bugünlerde limon fiyatları da yükselişe geçti. Limon uzun yıllardır görmediği bir fiyatı gördü. Bu yıl limon, hem üreticisinin, hem alıcısının, hem de satıcısının yüzünü güldürdü. İnşallah bundan sonra da bu fiyatlar devam eder. Limon tüketelim sağlıklı kalalım."

'LİMON ÜRETİCİLERİNİN YÜZÜ GÜLDÜ'

Erdemli´de limon üreticisi Ahmet Bilgiç ise "Limonumuz dalında 2 liradan başladı, şu anda 5 liradan alıcı buluyor. Biz, limon fiyatlarından çok mutluyuz. Yılın 12 ayı bahçeden çıkmadığımız için limonların para etmesi bizleri çok mutlu ediyor. Biz, üretici olarak limonu çok tüketiyoruz. Halkımıza da limon tüketmelerini öneriyoruz. Bu yıl limon üreticilerinin yüzü güldü. İnşallah bu fiyatlar, bu şekilde devam eder." ifadelerini kullandı. DHA-Genel Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER

2020-03-24 08:14:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.