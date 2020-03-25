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Mezitli'de evden çıkamayan vatandaşlara erzak yardımı

İHA

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi Yaşlı Bakım Merkezi, korona virüs salgını dolayısıyla evden çıkamayan yaşlılara eldiven, maske, dezenfekte ilacı ve erzak yardımı yapıyor.

Mezitli'de evden çıkamayan vatandaşlara erzak yardımı

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi Yaşlı Bakım Merkezi, korona virüs salgını dolayısıyla evden çıkamayan yaşlılara eldiven, maske, dezenfekte ilacı ve erzak yardımı yapıyor.
Daha önce rutin olarak yapılan yardım ve ziyaretleri sıklaştıran ekipler, 65 yaş üstü vatandaşlar için getirilen ‘sokağa çıkma yasağı’ tedbirleri kapsamında, vatandaşların eksiklerini tespit ederek tamamlanmasını da sağlıyor. Ev ziyaretleri sırasında dezenfekten ve temizlik çalışması da yapan ekipler, kriz geçene kadar evlerinden çıkamayan vatandaşlarla 24 saat irtibat halinde olduklarını, her türlü ihtiyaçlarını gidermek için çaba sarf edeceklerinin bilgisini verdi. Korona virüs krizi ve sokağa çıkma yasağı öncesinde de Mezitli Belediyesi ekiplerinin kendilerini ziyaret ederek, ihtiyaçlarını giderdiğinin altını çizen vatandaşlar, "Elimizden geldiğince bizim sağlığımız için getirilen bu yasağa uyacağız. Yaşlı Bakım Merkezi personeli artık bizim ailemiz gibi oldu. Zaten sık sık gelip temizliğimizi yapıyor, ihtiyaçlarımızı gideriyorlardı. Şimdi içerisinde kolonya, eldiven, maske ve dezenfektan da bulunan erzak yardımlarını da getirdiler. Çok teşekkür ediyorum, hepinizden Allah razı olsun bizleri yalnız bırakmadınız” dediler.
Korona virüsün Mezitli’de yaşayan hiçbir vatandaşı olumsuz etkilememesi için tüm ekiplerini seferber ederek, temizlik ve dezenfekten çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Belediye Başkanı Neşet Tarhan da ise "Belediye olarak virüsün yayılmaması adına tüm tedbirlerimizi aldık. Krizin güven içerisinde hiçbir vatandaşımızı etkilemeden aşılacağını ümit ediyorum. Bu süre içerisinde sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde kalan ileri yaştaki vatandaşlarımızı da unutmadık. Zaten ekiplerimiz bu vatandaşlarımızı ziyaret ederek ihtiyaçlarını gideriyor, temizlik desteği sağlıyor, hasta olanları tedaviye götürüyordu. Sokağa çıkma yasağı sonrası bu ziyaretleri sıklaştırarak erzak yardımında bulunuyorlar. Her an irtibatta olacakları bir sistemi de kurduk” dedi.
Salgının büyümesinin önüne geçilmesi konusunda da Mezitlililere uyarılarda bulunan Tarhan, "Eğer kişisel ve çevre temizliğine dikkat eder, bu 14 kuralı yerine getirirsek korona virüsün üstesinden gelebiliriz. Ellerinizi sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca ovalayarak yıkayın. Soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişilerle aranıza en az 34 adım mesafe koyun. Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burunu tek kullanımlık mendille kapatın. Mendil yoksa dirseğin iç kısmını kullanın. Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçının. Ellerinizle gözlerinize, ağzınıza ve burnunuza dokunmayın. Bulunduğunuz ortamları sık sık havalandırın. Kıyafetlerinizi 6090 derece normal deterjanla yıkayın. Kapı kolları, armatürler, lavabolar gibi sık kullandığınız yüzeyleri su ve deterjanla her gün temizleyin. Soğuk algınlığı belirtileriniz varsa yaşlılar ve kronik hastalığı olanlarla temas etmeyin, maske takmadan dışarı çıkmayın. Havlu gibi kişisel eşyalarınızı ortak kullanmayın. Bol sıvı tüketin, dengeli beslenin, uyku düzeninize dikkat edin. Düşmeyen ateş, öksürük, ve nefes darlığınız varsa, maske takarak bir sağlık kuruluşuna başvurun" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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