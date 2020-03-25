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Yamanyılmaz: "Sağlıklı hayvansal gıdalarımız koronaya karşı halkımızın kalkanı olacak" ASHİB Başkanı Ali Can Yamanyılmaz, halkın ihtiyaçlarını karşılayacak balık, yumurta ve beyaz et üretiminin kesintisiz devam ettiğini belirtti

İHA

Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB) Başkanı Ali Can Yamanyılmaz, bağışıklık sistemini güçlendiren su ürünleri ve hayvansal gıdada Türkiye'nin zengin bir potansiyele sahip olduğunu belirtip, "Su ürünleri ve hayvansal gıdada net ihracatçı olan ülkemizde halkımızın ihtiyaçlarını karşılayacak balık, yumurta ve beyaz et üretimimiz kesintisiz devam ediyor. Sağlıklı hayvansal gıdalarımız korona virüse karşı halkımızın kalkanı olacak" dedi.

Yamanyılmaz: "Sağlıklı hayvansal gıdalarımız koronaya karşı halkımızın kalkanı olacak" ASHİB Başkanı Ali Can Yamanyılmaz, halkın ihtiyaçlarını karşılayacak balık, yumurta ve beyaz et üretiminin kesintisiz devam ettiğini belirtti

Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB) Başkanı Ali Can Yamanyılmaz, bağışıklık sistemini güçlendiren su ürünleri ve hayvansal gıdada Türkiye’nin zengin bir potansiyele sahip olduğunu belirtip, “Su ürünleri ve hayvansal gıdada net ihracatçı olan ülkemizde halkımızın ihtiyaçlarını karşılayacak balık, yumurta ve beyaz et üretimimiz kesintisiz devam ediyor. Sağlıklı hayvansal gıdalarımız korona virüse karşı halkımızın kalkanı olacak” dedi.
Türk gıda ihracatçılarının geçen yıl dünya pazarlarına 1 milyon 262 bin ton ürün ihraç ederek, ülkeye 2,5 milyar dolar döviz kazandırdığını kaydeden Yamanyılmaz, bulaşıcı hastalığa karşı sınır kapılarında alınan tedbirler nedeniyle dış satımın yavaşladığını ancak üretici firmaların iç pazarda günlük veya haftalık ihtiyaçları kesintiye uğratmayacak şekilde çalışmaya devam ettiğini, tedarik zincirinde herhangi bir sıkıntı olmadan market raflarını doldurduğunu bildirdi.

"En ekonomik şekilde halkımıza sunmaya devam edeceğiz"
Hastalıklara neden olan virüs ve bakterilere karşı vücudun önemli savunma mekanizmalarından olan antikorların görevlerini yerine getirebilmeleri için her gün yeterli protein alınması gerektiğini vurgulayan Yamanyılmaz, “Korona virüsten korunma tedbirleri arasında hijyen kurallarına uymak en başta geliyor olsa da beslenme ile bağışıklık sistemini güçlendirmek de son derece önemlidir. Bu bakımdan süt ürünleri, yumurta, balık, hindi ve kırmızı et gibi kaliteli protein kaynaklarını iyice pişirerek, mevsim sebzeleriyle birlikte tüketmemiz gerekiyor. Vatandaşlarımızın panik yapmasını gerektirecek bir durum yok. Fiyatları yükseltmeye çalışan fırsatçılara izin vermeyeceğiz. En ekonomik şekilde halkımıza balık, yumurta, beyaz et ve diğer hayvansal gıdaları sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

"Ekonomik İstikrar Kalkanı ihracatçının elini güçlendirecek"
Yamanyılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 milyar liralık Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi’nin üretim, ihracat ve istihdamın zarar görmemesi için büyük önem taşıdığını vurguladı. Dış satımdaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği verilmesinden memnuniyet duyduklarını dile getiren Yamanyılmaz, birlik olarak bu krizin üstesinden gelinebileceğini vurgulayarak ekonomik tedbirlerin, salgın hastalığın kontrol edilmesinin ardından Türk ihracatçıların dış pazarlarda elini güçlendireceğini belirtti.
Yamanyılmaz, “100 milyar liralık destek paketi, işletmelerin içine düşeceği finansman sıkıntısına odaklanmış tedbirler içeriyor. Asgari ücret desteği, kısa çalışma ödeneği ve telafi çalışma süresi gibi konularda alınan kararları, üretim, ihracat ve istihdamın korunması noktasında atılmış önemli adımlar olarak görüyoruz. Türkiye bu zorlu süreci şimdiye kadar başarılı bir şekilde yürütmeyi başardı. Önümüzdeki dönemde de en az hasarla bu süreci atlatmayı ve en kısa zamanda hayatın her anlamda normale dönmesini arzu ediyoruz. Birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde bu sürecin atlatılacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Sektörün şubat ayı ihracatı 210 milyon dolar
Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün şubat ayı ihracat performansını da değerlendiren Yamanyılmaz, bu ayda 107 bin 177 ton ürün ihraç ederek, 210 milyon dolar döviz girdisi sağlandığını bildirdi. Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’nin 2020 Şubat ayında yüzde 2’lik artışla 27,7 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini açıklayan Yamanyılmaz, “Birliğimiz şubat ayında 10,3 milyon dolar ile en çok Irak’a ihracat yaptı. Bu ülkeyi yüzde 31 artış ve 6 milyon dolar ile Suriye, yüzde 568 artış ve 1,8 milyon dolar ile Almanya takip etti. ASHİB’in ihracatını illere göre değerlendirdiğimizde Adana 11,9 milyon dolar ile birinci, Mersin 6,3 milyon dolar ile ikinci, Hatay 1,93 milyon dolar ile dördüncü, Kayseri 1,91 milyon dolar ile beşinci, Karaman 570 bin dolar ile yedinci sırada yer aldı. Şubat ayına ürün ihracatı bazında baktığımızda Birliğimiz en çok 8,6 milyon dolar ile kümes hayvanları etleri, 5 milyon dolar ile yumurta, 2,8 milyon dolar ile canlı hayvan ve kümes hayvanları ihraç etti” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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