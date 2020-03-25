Halk Kart'lara mart ayı yüklemeleri yapıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın hayata geçirdiği projelerden biri olan Halk Kart’ın, 2020 yılı Mart ayı tutarlarının hesaplara yatırıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından dar gelirli vatandaşlara verilen Halk Kart’ın, 2020 yılı Mart ayı tutarı hesaplara yatırıldı. Halk Kart’tan faydalanan 8 bin 491 kişinin hesabına toplam 945 bin 280 TL yüklendi.

Hem dar gelirli vatandaşın hem de esnafın yüzünü güldüren Halk Kart’tan faydalananların sayısının da her geçen gün arttığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.