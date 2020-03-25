Mersin'de okunamayan su sayaçları için WhatsApp kolaylığı

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünce, korona virüs tedbirleri kapsamında abone hizmetleri için WhatsApp hattından kolaylık sağlanacağı bildirildi.

MESKİ Genel Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Okuma görevlilerimiz tarafından abonelerimizin sayaçlarında herhangi bir nedenle okuma işlemi yapılmaması durumunda, sayaçların fotoğraflarının, evlerinden çıkmadan mesajlaşma platformu WhatsApp üzerinden gönderilmesiyle faturalandırma yapılabilecektir. Abonelerimiz, ayrıca aynı hat üzerinden su faturalarına itiraz, abonelik sonlandırma ve aboneliklerini üzerine almak isteyenlerin randevu talebi işlemlerini de gerçekleştirebilecektir. Çeşitli sebeplerden su sayaçları okunamayan abonelerin, sayaçlarının gösterge kısmının fotoğrafını, abone numarasını ve diğer abone işlemlerini ‘0537 715 3 527’ numaralı telefona gönderdikleri takdirde, sayaç okuma servisimiz tarafından faturalandırma yapılırken müdürlüğümüze gelmeden işlemleri sonuçlandırılacaktır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.