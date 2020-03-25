Mersin’de sokağa çıkamayan vatandaşların talepleri anında karşılanıyor Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer: “Yurttaşlarımızdan gelen talepleri süratle yerine getiriyoruz” “İdare olarak da, yurttaşlar olarak da işi ciddiye almak zorundayız”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Mersin’de sokağa çıkamayan vatandaşların talepleri anında karşılanıyor Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer: “Yurttaşlarımızdan gelen talepleri süratle yerine getiriyoruz” “İdare olarak da, yurttaşlar olarak da işi ciddiye almak zorundayız”

İHA

– Mersin'de korona virüsle etkin mücadele kapsamında Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulan Kriz Merkezi, sokağa çıkamayan vatandaşların taleplerini anında karşılıyor. Çağrı merkezinde görevli personel tarafından telefonla ya da internet üzerinden alınan ilaç, gıda, erzak, dezenfektan gibi talepler, ilgili birimlere yönlendirilerek en kısa sürede yerine getiriliyor.

Mersin’de sokağa çıkamayan vatandaşların talepleri anında karşılanıyor Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer: “Yurttaşlarımızdan gelen talepleri süratle yerine getiriyoruz” “İdare olarak da, yurttaşlar olarak da işi ciddiye almak zorundayız”

– Mersin’de korona virüsle etkin mücadele kapsamında Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulan Kriz Merkezi, sokağa çıkamayan vatandaşların taleplerini anında karşılıyor. Çağrı merkezinde görevli personel tarafından telefonla ya da internet üzerinden alınan ilaç, gıda, erzak, dezenfektan gibi talepler, ilgili birimlere yönlendirilerek en kısa sürede yerine getiriliyor.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, korona virüs salgınına karşı Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde tüm ilçelerle koordinasyonu sağlamak ve vatandaşların taleplerine yanıt vermek üzere kurulan Kriz Merkezini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kriz Merkezine girişte görevli personel tarafından ateşi ölçülen ve el dezenfektanı verilen Seçer, korona virüse karşı alınması gereken 1 metre sosyal mesafe kuralına da uyarak, merkezde çağrılara yanıt veren birimde görevli personelle görüştü ve çalışmaları denetledi. Seçer, telefonla gelen çağrılardan ikisine de bizzat yanıt vererek, vatandaşların ev dezenfektesi, yemek ve erzak taleplerini not alıp, ilgili birimlere hemen karşılanması talimatını verdi.

“İşi ciddiye almak lazım”
Merkezdeki tüm birimleri gezmesinin ardından gazetecilere açıklama yapan Seçer,vatandaşları uyararak, “İşi ciddiye almak lazım. ‘Bir şey olmaz. Bu virüs belli bir süre etkili olur, ondan sonra kaybolur gider’ diye düşünmemek lazım. Eğer tedbir almazsak daha sonraki boyutları bizi çok farklı mecralara götürebilir, üzüntüye sevk edebilir. Bunu dikkatle takip etmemiz lazım. Bunu idare olarak da, yurttaşlar olarak da ciddiye alma zorunluluğumuz var” dedi.

“Yurttaşlarımızdan gelen talepleri süratle yerine getiriyoruz”
“Belediye olarak gerekli tedbirleri alıyoruz” diyen Seçer, bu tedbirlerin daha da etkinleşerek süreceğini söyledi. Korona virüsü ‘musibet’ olarak niteleyen ve çok kısa sürede bertaraf edilebileceğini düşünmediğini vurgulayan Seçer, tüm dünyanın bu virüsle mücadele ettiğinin altını çizerek, “Dünyanın bu belayı başından bertaraf etmesi lazım. Biz de Mersinimizde gerekli tedbirleri aldık. Kriz Masası oluşturduk ve bu sayede diğer ilçelerimizle de koordinasyonu sağlayabiliyoruz. Burada oluşturduğumuz çağrı merkeziyle yurttaşlarımızdan gelen talepleri alıyoruz, değerlendiriyoruz ve ilgili birimlere ulaştırıyoruz. Genelde bize gelen talepler, özellikle yalnız yaşayan yaş almış yurttaşlarımızın yemek, yoksul yurttaşlarımızın gıda talepleri ile dezenfektan, sabun ve maske talepleri oluyor. Özel bazı talepleri de alıyoruz. Bu talepleri de mümkün olduğu kadar süratle yerine getiriyoruz” diye konuştu.
Konunun bir de psikolojik yönü olduğuna işaret eden Seçer, virüs nedeniyle insanların endişeli olduklarını, hem evde kalma hem de ölüm korkusunun insanlarda psikolojik bozukluğa neden olduğunu ifade etti. Bu hastalığın sosyal ve psikolojik sorunları beraberinde taşıdığını kaydeden Seçer, bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki psikologların da telefonla ya da internet üzerinden online olarak vatandaşlara yardımcı olduklarını dile getirdi.

Vatandaşlara hijyen uyarısı
Vatandaşları hijyen konusunda uyaran Seçer, “Belli kuralları uygulamamız lazım. Hijyen olmak durumundayız. Sokakların, evlerin, çalışma ortamlarının hijyen olması gerekiyor. Bu konuda dezenfekte işlemlerimiz sürekli devam edecek. Bu rutine bindi, günlük şehrin dört bir tarafı belediye ekiplerimiz tarafından dezenfeksiyon işlemine tabi tutuluyor. İlçe belediyeleri ile kaynak ve zaman israfının önüne geçmek için entegre çalışıyoruz. Diğer taraftan yurttaşların da temizliğine dikkat etmesi lazım. Bol bol ellerini yıkamaları gerekiyor. Hep dezenfektan diyoruz ama her gün kullandığımız sabunla ellerimizi daha dikkatli temizlersek sorunu büyük bir oranda çözmüş olacağız. İkili ilişkilerde sosyal mesafeyi korumamız lazım. Özellikle çalışmak zorunda olan vatandaşlarımızın bu konuda çok dikkatli olmaları gerekiyor. İnsanlar mümkünse evden çıkmamalı, çıkmak zorunda olanlar ise iletişimi belli bir mesafeden yapmalı” ifadelerini kullandı.
Merkezi yönetimin de önemli tedbirler aldığını belirten Seçer, toplu taşımada yeni tedbirler getirildiğini, belediye otobüslerinde buna riayet edeceklerini söyledi. Vatandaşlardan marketlere getirilen kısıtlamalara uymalarını da isteyen Seçer, belediye olarak dönüşümlü çalışmaya geçtiklerini dile getirerek, “Her türlü tedbiri aldık. Vatandaşlarımızla işbirliği içerisinde bunun üstesinden geleceğiz” şeklinde konuştu.

“Maske ve dezenfektanda sıkıntı var”
Gazetecilerin sorusu üzerine maske ve dezenfektan konusunda sıkıntı olduğunu vurgulayan Seçer, şunları söyledi:
“Dezenfektan üretmek için etil alkole ihtiyaç var. Bunu temin etmekte zorlanılıyor. Biz de üretim yapmak istiyoruz ama belli bir miktarda temin edebiliyorsunuz, devamı gelmiyor. Şu anda önemli bir sıkıntı yaşanıyor. Maske sorunu var. Bu konuda merkezi yönetim çalışmaları yapıyor. Maske üretimi ve satışı yapan bazı ticarethanelerdeki bütün maskelere el koydular. Merkezi yönetim marifetiyle bunlar dağıtılacak. Biz de belediye olarak katkı vermek istiyoruz. Burada bir şeyin altını çizmek istiyorum; her bez parçası maske değildir, bunun bazı teknik özellikleri ve kuralları var. Belli kurallar çerçevesinde bu maskeler üretiliyor. Özel bazı kumaşlarla bu maskeleri yapmak gerekiyor. Bu kumaşların temininde de önemli sorunlar var. Bunlar aşıldığında biz de belediye olarak maske yapımına katkı sunabiliyoruz, atölyelerimiz var. Kumaş temini için arkadaşlarımız çalışıyorlar. Elimizden gelen her türlü katkıyı sağlayacağız. Merkezi yönetim, valiliğimiz, ilçe belediyelerimiz ve en önemlisi vatandaşlarımızla beraber bu süreci en az zayiatla atlatacağız.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hafriyat atıkları arasında bulunan insan kemikleri korkuttu
YEREL HABERLER Hafriyat atıkları arasında bulunan insan kemikleri ...
Başkan Yılmaz, muhtarlarla video konferansla toplantı yaptı
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz, muhtarlarla video konferansla toplantı ...
Tarsus'ta şehrin her noktası virüs tehdidine karşı ilaçlanıyor
YEREL HABERLER Tarsus'ta şehrin her noktası virüs tehdidine karşı ...
Mersin'de okunamayan su sayaçları için WhatsApp kolaylığı
YEREL HABERLER Mersin'de okunamayan su sayaçları için WhatsApp ...
Yeşilboğaz, Kübra Aşkın davasının karar duruşmasına katıldı
YEREL HABERLER Yeşilboğaz, Kübra Aşkın davasının karar duruşmasına ...
Toroslar'da park ve oyun alanları dezenfekte edilerek kullanıma kapatıldı
YEREL HABERLER Toroslar'da park ve oyun alanları dezenfekte edilerek ...
Esnaftan vatandaşlara ücretsiz dezenfektan Mersin'in Erdemli ilçesinde bir esnaf sokakta ücretsiz dezenfektan dağıtarak korona virüse karşı önlemlere destek oldu
YEREL HABERLER Esnaftan vatandaşlara ücretsiz dezenfektan Mersin'in ...
Halk Kart'lara mart ayı yüklemeleri yapıldı
YEREL HABERLER Halk Kart'lara mart ayı yüklemeleri yapıldı
Ekmek fiyatında salgın rantı iddiası Mersin Fırıncılar Odası Başkanı Ali Çelik: “Salgını ranta çeviriyorlar"
YEREL HABERLER Ekmek fiyatında salgın rantı iddiası Mersin ...
Mersin'de salgın sürecinde evden eve telefonda psikolojik destek
YEREL HABERLER Mersin'de salgın sürecinde evden eve telefonda ...
İl Pandemi Koordinasyon Kurulu Toplantısında tedbirler masaya yatırıldı
YEREL HABERLER İl Pandemi Koordinasyon Kurulu Toplantısında ...
Bozyazı'da 'Vefa Sosyal Destek Grubu' iş başında
YEREL HABERLER Bozyazı'da 'Vefa Sosyal Destek Grubu' iş başında
Mut'ta marketler denetlendi
YEREL HABERLER Mut'ta marketler denetlendi
Büyükşehir Belediyesinden evde konser keyfi
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinden evde konser keyfi
Erdemli'de dezenfekte çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Erdemli'de dezenfekte çalışmaları sürüyor
Kriz Merkezinde 65 yaş üstü vatandaşlara gıda ve ilaç yardımı için yeni hat açıldı
YEREL HABERLER Kriz Merkezinde 65 yaş üstü vatandaşlara gıda ve ilaç ...
Yamanyılmaz: "Sağlıklı hayvansal gıdalarımız koronaya karşı halkımızın kalkanı olacak" ASHİB Başkanı Ali Can Yamanyılmaz, halkın ihtiyaçlarını karşılayacak balık, yumurta ve beyaz et üretiminin kesintisiz devam ettiğini belirtti
YEREL HABERLER Yamanyılmaz: "Sağlıklı hayvansal gıdalarımız koronaya ...
Mezitli'de evden çıkamayan vatandaşlara erzak yardımı
YEREL HABERLER Mezitli'de evden çıkamayan vatandaşlara erzak yardımı
Mersin'de hurdacılar kapatılıyor
YEREL HABERLER Mersin'de hurdacılar kapatılıyor
Cadde ve bulvarlar korona virüse karşı yıkandı
YEREL HABERLER Cadde ve bulvarlar korona virüse karşı yıkandı
Korona virüs domatesin kilosunu 1 liraya düşürdü Mersin'in Erdemli ilçesindeki sebze meyve halinde domatesin kilosu 1 lira ile 1.5 lira arasında seyrediyor
YEREL HABERLER Korona virüs domatesin kilosunu 1 liraya ...
Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
3 ayrı suçtan aranan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER 3 ayrı suçtan aranan şüpheli tutuklandı
(Görüntülü) Evden çıkamayanlara, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara online destek
YEREL HABERLER (Görüntülü) Evden çıkamayanlara, 65 yaş ve üzeri ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X