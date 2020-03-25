Başkan Yılmaz, muhtarlarla video konferansla toplantı yaptı

– Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, korona virüs tedbirleri kapsamında mahalle muhtarlarıyla video konferans yoluyla toplantı yaptı. Bu süreçte temastan uzak durmak gerektiğini belirten Yılmaz, "Önce kendimizi koruyalım ki, temas zincirini kıralım" mesajı verdi.

Başkan Yılmaz, ilk olarak birim müdürleriyle gerçekleştirdiği video konferans görüşmesinin ikincisini de mahalle muhtarlarıyla yaptı. Salgının önlenmesine yönelik tedbirlerin ele alındığı toplantıda, muhtarların taleplerini tek tek dinleyen Yılmaz, hizmetlerin koordineli bir şekilde devam etmesi için çalıştıklarını belirterek, "Millet olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Bu virüs ülkemize birçok ülkeden sonra geldi. Devletimiz, milletimiz aktif bir şekilde salgınla mücadele ediyor. Biz de ilçemiz genelindeki vatandaşlarımızın toplu kullanım alanlarında ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarımızı en üst seviyeye çıkarttık. Bu online toplantıyı bu nedenle yapıyoruz. Sağlığımız açısından ciddi tehlike arz eden bu salgınla mücadele sürecinde 67 mahalle muhtarımızla bir araya gelerek toplantı yapmamız çok riskli. Temastan uzak durmak için bu süreç atlatılana kadar toplantılarımızı video konferans sistemi üzerinden gerçekleştireceğiz. Teknolojinin bu imkanından en iyi şekilde yararlanacağız" dedi.



"Bu badireyi hep beraber devletimizle ve milletimizle aşacağız"

Toroslar Vefa İletişim Merkezinin faaliyetleri hakkında da muhtarları bilgilendiren Başkan Yılmaz, "65 yaş ve üstü vatandaşlarımız için uygulanan karar kapsamında özellikle ihtiyaçlarını karşılayacak yakınları bulunmayan vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için kaymakamlığımızın koordinesinde bir ekip oluşturduk. Vatandaşlarımız, 0850 533 0033 numaralı telefondan ekiplerimizle iletişim kurarak taleplerini iletebilirler. Her zaman olduğu gibi bu zorlu süreçte de vatandaşlarımızın yanlarında olacağız. Bu badireyi hep beraber devletimizle ve milletimizle aşacağız" diye konuştu.

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