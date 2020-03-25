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Hafriyat sahasında insan kemikleri bulundu

DHA

Hafriyat sahasında insan kemikleri bulundu


Okan ÇALIŞKAN/TARSUS(Mersin), (DHA)MERSİN´in Tarsus ilçesindeki hafriyat sahasında insan kemikleri bulundu.
İlçede geçimini demir toplayarak kazanan vatandaşlar, D-400 karayolu Keloğlu Köprüsü'nün 100 metre ilerisinde hafriyat atığı alanında demir ararken, ceset torbası ve insan kemiklerine rastladı.
Toplayıcıların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede alandaki kemiklerin önceki günlerde Şehir Mezarlığı'nda yapılan genişletme çalışmaları sırasında mezarlardan hafriyata karıştığı ortaya çıktı. Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası tutanak tutuldu. Kemikler bulunduğu yerden alınarak Şehir Mezarlığı'na götürüldü. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2020-03-25 18:35:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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