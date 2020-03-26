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Büyükşehir Belediyesinden fırınlara sıkı denetim

İHA

– Mersin Büyükşehir Belediyesi, Fırıncılar Odası ile birlikte kentteki fırınları sıkı denetime aldı. Ekipler, korona virüsün yayılmasının önüne geçmek amacıyla fırın çalışanlarının maske ve bone kullanmaları, mesafeye dikkat etmeleri ve müşterinin ekmeğe elle dokunmaması konularında uyarılarda bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden fırınlara sıkı denetim

– Mersin Büyükşehir Belediyesi, Fırıncılar Odası ile birlikte kentteki fırınları sıkı denetime aldı. Ekipler, korona virüsün yayılmasının önüne geçmek amacıyla fırın çalışanlarının maske ve bone kullanmaları, mesafeye dikkat etmeleri ve müşterinin ekmeğe elle dokunmaması konularında uyarılarda bulundu.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, gıda işletmeleri sürekli olarak denetleniyor. Bu çerçevede, korona virüsün yayılma riskine karşı her alanda mücadele eden Büyükşehir Belediyesi, ekmek fırınlarına gerçekleştirdiği denetimleri de sıklaştırdı.

Çalışanların maske, bone ve eldiven kullanımları denetleniyor
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, ekmek fırınları ve unlu mamuller üreten iş yerlerine yönelik denetimlerini Mersin Fırıncılar Odası ile birlikte yürütüyor. Denetimlere, Fırıncılar Odasının temsilcisiyle birlikte giden Büyükşehir ekipleri, çalışanların tamamının maske, bone ve eldiven kullanıp kullanmadığını kontrol ediyor.
Denetimlerde, para alışverişini yapan tezgahtarların hiçbir şekilde ekmeğe dokunmamaları, ekmek almaya gelen vatandaşlar ile ekmek tezgahı arasında belli bir mesafe bırakılması, vatandaşın ekmeğe elle temas etmemesi konularında da hem fırın işletmecisi ve çalışanlarına hem de vatandaşlara uyarılarda bulunuluyor. Denetimlerde ayrıca fırınların ve çalışanların genel hijyen kurallarına uyup uymadıkları da denetleniyor.

“Mersin halkı için sokaktayız”
Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Denetleme Şube Müdürü Sadık Uysal, rutin denetimlerini sürekli yaptıklarını, korona virüs nedeniyle hijyen ağırlıklı denetimleri sıklaştırdıklarını belirterek, “Ekmeklere mümkün olduğunca çalışanların ve müşterilerin elle temasını engelleme çalışmaları yapıyoruz. Öncelikle şunu istiyoruz; herkesin maskesi ve eldiveni olsun, ayrıca kasada çalışan kişiler de elinde eldiven olsa da ekmekle temas etmesin. Ayrıca ekmek almaya gelenlerin tezgahla aralarındaki mesafeyi korumaları için telkinlerde bulunuyor, fırınların iç kısımlarındaki hijyen koşullarını da kontrol ediyoruz. Olumsuz bir şey varsa gereğini yapıyoruz. Mersin halkı için sokaktayız. Sağlıkçılarımız hastanelerde, bizler sokaktayız. Onlardan ricamız; alınan kurallara uysunlar, alanlardan uzak dursunlar, mümkün olduğunca kendilerini izole etsinler, kendilerini bu virüsten korusunlar” dedi.

Fırıncılar denetimlerden memnun
Mersin Fırıncılar Odası Başkanı Ali Çelik de korona virüs salgınının büyük risk oluşturduğu bugünlerde halka daha sağlıklı ekmek çıkarabilmek için Büyükşehir Belediyesinin denetiminde fırınları dolaştıklarını söyledi. Çelik, “Bu süreçte eldiven ve bone kullanımı daha sıkı denetleniyor. Başkan Vahap Seçer’e bize yardımcı olduğu ve gerekeni yaptığı için teşekkür ederiz” diye konuştu.
25 yıldır fırın işletmeciliği yapan Zarife Mutlu, “Daha öncede temizliğe özen gösteriyorduk ama şimdi bu hastalıktan dolayı müşterilerimiz de çok duyarlı. Ekmeğe el değmiyorlar. Personelimizin hepsi boneli. Parayı hiçbir şeye değdirmiyoruz. Bu denetimlerden memnunuz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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