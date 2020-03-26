Kursiyer kadınlar, günlük 5 bin maske üretiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kursiyer kadınlar, günlük 5 bin maske üretiyor

İHA

Akdeniz Belediyesinin Çilek, Güneş ve Karaduvar Mahalle Evlerinde mesleki eğitim alan kursiyer kadınlar, korona virüs (Covid 19) ile mücadele kapsamında günlük 5 bin adet tıbbi maske üretiyor. Mersin İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edilen maskeler, öncelikle kentteki sağlık çalışanlarına ulaştırılıyor.

Kursiyer kadınlar, günlük 5 bin maske üretiyor

Akdeniz Belediyesinin Çilek, Güneş ve Karaduvar Mahalle Evlerinde mesleki eğitim alan kursiyer kadınlar, korona virüs (Covid 19) ile mücadele kapsamında günlük 5 bin adet tıbbi maske üretiyor. Mersin İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edilen maskeler, öncelikle kentteki sağlık çalışanlarına ulaştırılıyor.
Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Çilek, Güneş ve Karaduvar Mahalle Evlerinde, sterilize edilmiş ortamlarda maske üreten kursiyer kadınları ziyaret etti. Duyarlılıklarından dolayı kadınlara teşekkür eden Gültak, böylesi zorlu günlerde herkese sorumluluk düştüğünü vurguladı.

“Kadınlar hem maske üretiyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor”
Akdeniz Belediyesine bağlı mahalle evlerinde, tüm Türkiye’nin acil ihtiyacı olan hijyenik ve steril maskeler üretildiğini belirten Başkan Gültak, bu üretim karşılığında kursiyer kadınların günlük ücret aldıklarını; bu sayede toplumsal bir sorumluluğu yerine getirmenin yanı sıra, hem istihdam sağladıklarını hem de insanların ekonomik kaygılarını giderdiklerini söyledi. Üretilen maskelerden bin tanesinin sahada çalışan ekiplere dağıtılacağını kaydeden Gültak, kalan 4 bin maskenin de İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edileceğini belirtti.

“Tüm gücümüzle sağlık çalışanlarımızı destekleyeceğiz”
Mahalle evlerinde üretilen tıbbi maske sayısını arttıracaklarını ifade eden Gültak, kadınlara seslenerek, “Mersin’de görevli sağlık çalışanlarımız, günde ortalama 80 bin adet maske tüketiyor. Sizlerin burada ürettiğiniz her bir maske, bir doktora, bir hemşireye, sağlık çalışanlarına gidecek. Bu nedenle biz ne kadar çok maske üretirsek sağlık çalışanlarımıza ve şehrimize bir o kadar faydalı oluruz. Bizleri korumak için kendi canlarını riske atan değerli sağlık çalışanlarımıza çok şey borçluyuz. Tüm imkanlarımızla doktorlarımızı, hemşirelerimizi ve tüm sağlık çalışanlarımızı destekleyeceğiz” diye konuştu.

“Dezenfektan, eldiven ve kolonya da üreteceğiz”
“Sağlıklı olmanın yolu hijyen ve temizlikten geçer” diyen Gültak, tıbbi maske üretiminin artarak devam edeceğini kaydederek, “Önümüzdeki haftadan itibaren dezenfektan da üretmeye başlayacağız. İnsanların cebine veya çantasına koyup taşıyabileceği 50 milimlik ölçüde yaklaşık 10 bin adet dezenfektan üreteceğiz. Ben eczacıyım, bu konuda eğitimler de verdim. Bu dezenfektanları hazırlayıp, yaşlı insanlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza ulaştıracağız. Ayrıca eldiven ve kolonya üretimiyle birlikte belediye olarak, Akdeniz ilçemizde korona virüs salgını ile mücadelede çok ciddi adımlarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.

“Zorunlu olmadıkça evimizden dışarı çıkmayalım”
Akdeniz Belediyesi Kriz Masasının, korona virüs salgınına karşı gecegündüz demeden çalıştığını da belirten Gültak, “Bu zorlu günler elbette geçecek. Devletimizin, hükümetimizin, Bilim Kurulu, resmi kurumlarımız ve belediyelerimizin aldığı tedbirlerle kısa zamanda bu günleri inşallah atlatacağız. Başta hijyen ve kişisel temizlik olmak üzere, sosyal mesafemize dikkat edeceğiz. Yaşlı insanlarımız gibi genç ve orta yaşlı insanlarımız da zorunlu değilse evden dışarı çıkmamalı. Bunu sağladığımızda bu krizi çok daha çabuk ve daha az kayıpla atlatırız” şeklinde konuştu.
Başkan Gültak, ardından Çilek Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi ile Çilek Mahallesinde bulunan bir eczaneyi de ziyaret ederek, bir talepleri olup olmadığını sordu; korona virüs salgınına karşı ülke genelinde verilen savaşta gösterdikleri mücadele ve yoğun çabadan dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Toroslar Belediyesi'den ekmek ambalajı denetimi
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesi'den ekmek ambalajı denetimi
(Görüntülü) Evin damında piyasaya sürülecek süt ürünleri ele geçirildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Evin damında piyasaya sürülecek süt ...
Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, kapasitesiyle teyakkuzda
YEREL HABERLER Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ...
Evin damında piyasaya sürülecek süt ürünleri ele geçirildi
YEREL HABERLER Evin damında piyasaya sürülecek süt ürünleri ele ...
Mersin'de merdiven altı süt üretimi yapılan imalathaneye baskın Toroslar Belediyesi zabıta ekiplerince, imalathaneye dönüştürülmüş bir evin damında piyasaya sürülmek üzere sağlıksız koşullarda hazırlanmış 150 kilo süt ve süt ürünlerinden oluşan gıda malzemesi ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de merdiven altı süt üretimi yapılan ...
Bulgaristan'daki Kozloduy NGS’nin modernizasyonunu Rosatom gerçekleştirecek
YEREL HABERLER Bulgaristan'daki Kozloduy NGS’nin modernizasyonunu ...
Başkan Seçer: “Dezenfektan ve maske üreteceğiz, sabun dağıtacağız” Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kanal 33 televizyonunda yerel radyoların da ortak yayınladığı programda, korona virüsle ilgili aldıkları önlemleri anlattı Seçer: “Su faturaları konusunda vatandaşın lehine uygulamaları hayata geçireceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Seçer: “Dezenfektan ve maske üreteceğiz, sabun ...
Tarsus'ta uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı
YEREL HABERLER Tarsus'ta uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı
Erdemli'de cadde ve sokaklar aralıksız temizleniyor
YEREL HABERLER Erdemli'de cadde ve sokaklar aralıksız temizleniyor
Tarhan’dan, korona ile mücadele eden çalışanlara simit ayran ikramı
YEREL HABERLER Tarhan’dan, korona ile mücadele eden çalışanlara ...
Başkan Seçer'in Krez Merkezinde aldığı 2 talep yerine getirildi
YEREL HABERLER Başkan Seçer'in Krez Merkezinde aldığı 2 talep yerine ...
Tarsus’ta uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Tarsus’ta uyuşturucu operasyonu
Mersin Hali her gün dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Mersin Hali her gün dezenfekte ediliyor
Akdeniz ilçesinde dezenfekte çalışmaları kırsal mahallelerde de sürüyor
YEREL HABERLER Akdeniz ilçesinde dezenfekte çalışmaları kırsal ...
Büyükşehir Belediyesinden fırınlara sıkı denetim
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinden fırınlara sıkı denetim
Korona, limon fiyatlarını fırlattı Uzman tavsiyelerinin de etkisiyle limonun dalında fiyatı 2 liradan 5 liraya, manavda 10 liraya çıktı Üretici, talebe yetişmekte zorlanıyor
YEREL HABERLER Korona, limon fiyatlarını fırlattı Uzman ...
Hafriyat sahasında insan kemikleri bulundu
YEREL HABERLER Hafriyat sahasında insan kemikleri bulundu
Hafriyat atıkları arasında bulunan insan kemikleri korkuttu
YEREL HABERLER Hafriyat atıkları arasında bulunan insan kemikleri ...
Başkan Yılmaz, muhtarlarla video konferansla toplantı yaptı
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz, muhtarlarla video konferansla toplantı ...
Mersin’de sokağa çıkamayan vatandaşların talepleri anında karşılanıyor Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer: “Yurttaşlarımızdan gelen talepleri süratle yerine getiriyoruz” “İdare olarak da, yurttaşlar olarak da işi ciddiye almak zorundayız”
YEREL HABERLER Mersin’de sokağa çıkamayan vatandaşların talepleri ...
Tarsus'ta şehrin her noktası virüs tehdidine karşı ilaçlanıyor
YEREL HABERLER Tarsus'ta şehrin her noktası virüs tehdidine karşı ...
Mersin'de okunamayan su sayaçları için WhatsApp kolaylığı
YEREL HABERLER Mersin'de okunamayan su sayaçları için WhatsApp ...
Yeşilboğaz, Kübra Aşkın davasının karar duruşmasına katıldı
YEREL HABERLER Yeşilboğaz, Kübra Aşkın davasının karar duruşmasına ...
Toroslar'da park ve oyun alanları dezenfekte edilerek kullanıma kapatıldı
YEREL HABERLER Toroslar'da park ve oyun alanları dezenfekte edilerek ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X