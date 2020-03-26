(Görüntülü) KKTC'den getirilen öğrenciler ve şoförler karantinaya gönderildi

'Ben neden böyle görünüyorum?'

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti?nden (KKTC) getirilen 300 öğrenci ve 159 TIR şoförü karantina için yoğun güvenlik önlemleri altında çeşitli kentlere gönderildi.

KKTC?den dönüş yapan 300 Türk öğrenci ve 159 TIR şoförü, ilk olarak feribotla Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi'ndeki SEKA Limanı'na getirildi. Burada sağlık muayeneleri yapılan öğrenciler ve şoförler, 21 otobüs ile güvenlik önlemi altında yola çıktı. Bir kısmı Niğde, Adana ve Hatay'ya gönderilen öğrenci ve şoförler 14 gün boyunca karantinada kaldıktan sonra aileleri ile bir araya gelecek.DHA-Genel Türkiye-Mersin

2020-03-26 22:05:50



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