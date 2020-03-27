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(Görüntülü) Hamamda gizlice kumar oynayan 10 kişiye toplamda 47 bin 670 TL ceza

DHA

 

(Görüntülü) Hamamda gizlice kumar oynayan 10 kişiye toplamda 47 bin 670 TL ceza

 
MERSİN'in Tarsus ilçesinde koronavris tedbirleri kapsamında kapalı olan bir hamamda kumar oynatıldığı ihbarı üzerine baskın yapıldı. Sahibi tarafından kapatıldıktan sonra M.G. isimli çalışanı tarafından gizlice kumar oyanıtldığı belirlenen hamamdaki 10 kişi gözaltına alındı. 10 kişiye toplamda 47 bin 670 lira idari para cezası kesildi. 
Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (kovid-19) nedeniyle yurt genelinde birçok işletme geçici süreliğine kapatıldı. Caminur Mahallesi'ndeki hamamın sahibi A.S. de tedbirler gereği işletmesini kapatıp, Ankara'ya gitti. Patronunun gitmesini fırsat bilen M.G. isimli çalışan ise iddiaya göre hamamın salonunu kumarhaneye çevirdi. Hamamda kumar oynatıldığı bilgisine ulaşan Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, söz konusu işletmeye baskın yaptı. Polisin baskınında 10 kişi, kumar oynarken suçüstü yakalandı.
CEZA YAĞDI
10 kişiye, 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 34'üncü Maddesi gereği kumar oynamak, 32'inci Madde'deki emre aykırı davranış,1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci Madde'ki yazılı yasaklara aykırı hareket etme suçlarından 4 bin 767'şer TL, toplamda da 47 bin 670 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca gözaltına alınan M.G.'ye kumar oynamak için yer temin etmekten adli işlem başlatıldığı belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Mersin
2020-03-26 23:57:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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