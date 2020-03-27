Mersin'de zabıta ekipleri korona virüsüne karşı toplu taşıma araçlarını denetleyior

Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs (Kovid19) salgınına karşı halk sağlığını koruma için çalışmalarını sürdürüyor. İçişleri Bakanlığı’nın 81 İl Valiliği’ne gönderdiği yeni ek genelge kapsamında Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Trafik Zabıta Denetim ekipleri, Mersin’de ulaşımı sağlayan toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta Denetim ekipleri, gün içinde çok sayıda vatandaşın bindiği dolmuş ve halk otobüslerini halk sağlığını koruma adına belirlenen kriterlere göre denetledi. İl ve ilçelerdeki tüm toplu taşıma araçları, araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50’si oranında yolcu kabul edecek ve araç içindeki yolcuların oturma şekli yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde olacak. Genelgeye göre yolcular yan yana oturmayacak. Ekipler denetim sırasında hem şoför hem de yolcuları bu kurallara hassasiyetle uymaları konusunda uyardı.

Yolculara ve şoförlere salgın tehdidine karşı halk sağlığını korumak adına yürürlüğe giren genelgelere uymaları gerektiğini belirten Zabıta Dairesi Başkanlığı Trafik Zabıta Şube Müdür Vekili Zekeriya Özmüş, “Herkes tek oturacak. Bu konuda yolcu da şoför de birbirine yardımcı olacak. Halk sağlığı önemli. Gelen genelgeler doğrultusunda hareket edeceğiz. Halk sağlığı için bu kurallara uymak zorundayız” dedi.

Ekipler, korona virüs salgınına karşı toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon işlemi yapıldığına dair bulundurulması gereken etiketleri de kontrol etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.