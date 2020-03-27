İş yerinden hırsızlık şüphelileri yakalandı

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ/(Mersin), (DHA)MERSİN'in Erdemli ilçesinde iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı.
Erdemli Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede son zamanlarda meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması amacıyla harekete geçti. İlçedeki güvenlik kameraları görüntülerini izleyen ekipler, Limonlu Mahallesi'nde yaz aylarında faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayını gerçekleştiren 3 şüpheliyi tespit etti. Yapılan çalışmaların ardından yakalanan 3 şüpheli, jandarmaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hırsızlık olayında çalınan 4 adet monitör ve 3 adet klavye, satıldığı ikinci el eşya alım satımı yapan işletmede ele geçirilerek el konuldu.
DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER
2020-03-27 11:13:23
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-