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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Akdeniz zabıtası yaşlıların hizmetinde

İHA

Akdeniz Belediyesi zabıta ekipleri, korona virüs salgını nedeniyle evden çıkmalarına sınırlama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşların hem maaşlarını çekip kendilerine teslim ediyor hem de pazar alışverişlerini yaparak evlerine ulaştırıyor.

Akdeniz zabıtası yaşlıların hizmetinde

Akdeniz Belediyesi zabıta ekipleri, korona virüs salgını nedeniyle evden çıkmalarına sınırlama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşların hem maaşlarını çekip kendilerine teslim ediyor hem de pazar alışverişlerini yaparak evlerine ulaştırıyor.
Akdeniz Belediyesi, neredeyse tüm dünya ülkelerine yayılan korona virüs (Covid19) salgınıyla mücadele kapsamında, ilçe genelinde sürdürdüğü dezenfekte çalışmalarının yanı sıra Vefa Sosyal Destek Grubunun bir bileşeni olarak, evlerinden çıkması riskli olan 65 yaş ve üstü vatandaşların, başta gıda olmak üzere temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla da gecegündüz çalışıyor.

Maaşlar çekiliyor, günlük ihtiyaçlar alınıp evlere teslim ediliyor
Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dileyen 65 yaş ve üstü vatandaşların maaşını çekiyor, istedikleri gıdaların da alışverişini yapıp kendilerine teslim ediyor. Akdeniz Zabıtası, dezenfektan ürünlerinden oluşan paketleri de yaşlı vatandaşlara ulaştırıyor. Evden çıkması kısıtlı olan vatandaşlar, 112, 155, 156 ve 03243366583/Dahili 178 numaralı telefonlar üzerinden kriz masasına ulaşıp taleplerini iletebiliyor.

“Bu zorlu günleri birlik ve dayanışma içinde atlatacağız”
Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, yaptığı açıklamada, korona virüs ile mücadelede, belediye olarak üzerlerine düşen görev ve sorumluluğu zamanında ve en etkili şekilde yerine getirmenin mücadelesini verdiklerini belirtti. Gültak, “Bu zorlu günleri işbirliği ve dayanışma içinde mutlaka atlatacağız. Salgınla mücadele kapsamında, belediyemizde bir kriz masası oluşturduk. Bu sayede her yaş ve kesimden insanımız bize ulaşıyor. Bizler de talep ve ihtiyaçlarını yerine getiriyor, varsa şikayetlerini çözüyoruz. Salgın nedeniyle sokağa çıkması riskli olan yaşlı insanlarımızın maaşlarını çekmek, kendilerine gıda paketi ve dezenfekte ürünleri ulaştırmak gibi hizmetleri de veriyoruz. Korona virüs ile mücadele gereği Akdeniz ilçe genelinde başlattığımız dezenfekte ve temizlik hizmetimiz de aralıksız şekilde devam edecek” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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