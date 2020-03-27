Sahibinin elinden kaçan 100 bin liralık yarış atını jandarma buldu

'Ben neden böyle görünüyorum?'

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MERSİN, (DHA) MERSİN'in merkez Mezitli ilçesinde, sahibinin elinden kaçan, 100 bin lira değerindeki Fransız yarış atı, jandarma ekiplerince bulunup, sahibine teslim edildi.

Cemilli Mahallesi'ndeki gölet çevresinde sahibinin dolaştırmaya çıkardığı, piyasa değeri 100 bin lira olan, Fransız cinsi, engelli koşu parkuru yarış atı, ürkmesi sonucu ormanlık alana kaçarak, gözden kayboldu. Kayıp atın ihbarını alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Ekipler, mahallelinin de yardımıyla yarış atını 3 kilometre uzaklıkta bularak, sahibine teslim etti. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez

2020-03-27 11:36:49



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