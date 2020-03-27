Mersin'de sokağa çıkanlar anonsla uyarılıyor

'Ben neden böyle görünüyorum?'

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Mersin'de sokağa çıkanların polis ekiplerince anonslarla uyarıldığı bildirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri kentin çeşitli noktalarını gezerek vatandaşları korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmamaları yönünde uyarmaya devam ediyor. Merkez ve dış ilçelerde devriye gezen polis ekipleri, araçlarından yapılan anonslarda, ''Değerli Mersinliler, evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zaruri olmadıkça sokağa çıkmayalım" şeklinde uyarılarda bulunuyor.

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