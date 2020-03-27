Toroslar Belediyesi, ağaç kesen esnafa para cezası uyguladı

Toroslar Belediyesi, iş yerinin önündeki kaldırımda bulunan 2 çınar ağacını kesen esnafa tutanak tutarak para cezası uyguladı.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akbelen Mahallesinde market işleten A.S.’nin, iş yerinin önündeki kaldırımda bulunan iki adet çınar ağacını kestiği ihbarını alan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yasal işlem başlattı. Olayla ilgili gerekli tutanaklar tutularak, kamu malına zarar verdiği tespit edilen şahsa Kabahatler Kanununun 32. maddesi ve Toroslar Belediyesi Zabıta Talimatnamesinin 4. maddesinin 3. fıkrasına istinaden idari para cezası kesildi.



"Takipçisi olacağız"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, izinsiz ağaç kesimine göz yummayacaklarını belirterek, “Çevremize, ağaçlarımıza ve doğamıza sahip çıkalım. Gelecek nesillere güzel bir dünya bırakalım" çağrısı yaptı.

İzinsiz ağaç kesimi ve budaması yapan vatandaşlar hakkında yasal işlem uygulamaya devam edeceklerini ifade eden Yılmaz, "İlçemizde bir dal bile kesilse bunun takipçisi olacağız" dedi.

Ağaç dikmek kadar korumanın da önemli olduğuna vurgulayan Yılmaz, "Vatandaşlarımızdan isteğimiz, ağaçlarımızı korumaları ve sahip çıkmalarıdır. Mevcut ağaçlarımızın yanı sıra diktiğimiz tüm fidanlara gözümüz gibi bakacağız, gelecek nesillere daha yeşil ve güzel bir dünya bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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