Acil ihtiyacı olan yaşlılara polis eşlik etti

'Ben neden böyle görünüyorum?'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mersin'de bankacılık, hastane ve market gibi acil ihtiyaçlarını karşılamak isteyen yaşlılara, polis ekipleri eşlik etti.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs tehdidine yönelik getirdiği 65 yaş üstü yaşlılara yönelik sokağa çıkma yasağına, kentte genel olarak uyulduğu gözlendi. Kent merkezinde korona virüs tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üzeri vatandaşların bankacılık, hastane, market gibi ihtiyaçları Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelince giderildi. Parasını çeken, hastaneye giden yaşlılar polis araçlarıyla evlerine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.