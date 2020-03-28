Akkuyu'da koronavirüs önlemi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Akkuyu'da koronavirüs önlemi

DHA

Akkuyu'da koronavirüs önlemi


GÜLNAR (Mersin), (DHA) MERSİN'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşaat sahasında koronavirüse karşı önleyici tedbirlerin artırıldığı bildirildi.
Akkuyu Nükleer A.Ş.'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, şirket bünyesinde kurulan Salgınla Mücadele Merkezi'nin düzenli olarak toplandığı ve alınan kararların şirketin ilgili tüm birimleri ve yüklenicileri tarafından mutlak surette uygulandığı ifade edildi. Açıklamada, Akkuyu NGS Projesi kapsamında çalışılan tüm tesislerde, gelişmiş tıbbi gözetim rejimi uygulamaya konulduğu kaydedilerek, "Tüm çalışanların mutlak surette ateşi ölçülmekte, herhangi bir soğuk algınlığı belirtisinin olması durumunda eve doktor çağrılması kaydıyla çalışan derhal evine gönderilmektedir. İnşaat sahasında sosyal mesafenin korunması önlemleri kapsamında, servis araçları ile taşınan çalışanların sayısının azaltılması maksadıyla inşaat sahasına getirip götüren ve saha dahilinde servis yapan araç sayıları artırılmıştır. Yemekhanelerde yemek yiyen çalışan sayısının yoğunluğunun azaltması için yerlerde işaretlemeler yapılmış, sandalye sayısı azaltılmış ve yemekhane çalışma saati uzatılmıştır. Hazır yiyecekler yalnızca bireysel ambalajlarda servis edilmektedir. Yemekhanelerin tüm çalışanları tıbbi maskeler ve eldivenlerle çalışmaktadır. Ofis, üretim ve sosyal alanlarda dezenfektan solüsyonlarla ellerin yıkanması için temassız cihazlar kurulmuştur. Ortak kullanım, yaşam ve ofis alanlarında dezenfeksiyon çalışmaları yapılmaktadır. Ofis ve üretim alanlarında önleyici tedbirler ve enfeksiyona karşı korunma yolları hakkında bilgilendirici posterler yerleştirilmiştir" denildi.
İdari İşler Bölümü, İş Sağlığı Güvenliği ve Personel Koruma Birimi gibi Akkuyu Nükleer A.Ş.´nin ilgili tüm birimlerinin teyakkuza geçirildiğinin vurgulandığı açıklamada, inşaat sahasında çalışan tüm yüklenicilere şirket tarafından uygulamaya koyulan tedbirlerin kendi bünyelerinde de uygulanması için talimat verildiğine de dikkat çekildi.
'COVID-19'A YAKALANAN HİÇ KİMSE BULUNMAMAKTADIR'
Alınan kararlar ile ilgili olarak Salgınla Mücadele Merkezi Başkanı, Kamu Kurumları ile İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Yönetici Direktörü Aleksei Frolov da, pandemiyle mücadeleye katkı sağladıklarını vurgulayarak, "Mevcut koşullarda öncelikli görevimiz, NGS inşaatında yer alan tüm çalışanların sağlığının korunması ve zorlu epidemik durumun projenin gidişatı üzerindeki etkisinin en aza indirgenmesidir. Çalışanların sağlığının korunması için elimizden geleni yapıyoruz. Ortak kullanım alanları, hizmet araçları, ofis ve üretim tesisleri, işçilerin kaldığı lojmanlar da dahil olmak üzere her yerde önleyici çalışmalar yapıyoruz. Çalışanlarımız, kısıtlayıcı önlemlere anlayışla riayet ederek sorumluluk bilinci içinde pandemiyle mücadeleye katkı sağlıyorlar. Şu anda Akkuyu Nükleer A.Ş.´nin ve yüklenici kuruluşların çalışanları arasında Covid-19´a yakalanan hiç kimse bulunmamaktadır. Durumu kontrol altında tutuyoruz. Akkuyu NGS sahasındaki inşaat-montaj işleri, gerekli tüm güvenlik önlemleri dikkate alınarak ve mevcut takvimlere uygun olarak olağan şekilde yürütülmektedir" dedi.
SEYAHATLERE KISITLAMA
NGS inşaat sahasının epidemik güvenliğinin artırılması amacıyla yüz yüze görüşülerek yapılan toplantılar ve personelin inşaat sahası ile Ankara, Mersin ofisleri arasında hareketleri kısıtlanırken 2020/3 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesine uygun olarak, şirkette tüm toplu etkinliklerin yanı sıra, son derece zaruri olanlar hariç olmak üzere çalışanların iş seyahatleri de iptal edildi. Yurt dışı iş seyahatlerinden dönen çalışanlar mutlaka en az iki hafta süreyle izole edilerek evden çalışmaları sağlanıyor.
Şirket yetkililerinin, çalışanlarda Covid-19 ve diğer solunum enfeksiyonlarının belirtilerinin görülmesi durumunda hızlı müdahalede bulunabilmek amacıyla mülki amirlikler ve resmi sağlık kuruluşları ile sürekli iletişim halinde olduğu da öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Gülnar MERSİN, (DHA)
2020-03-28 10:33:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Belediye Başkanı, basın toplantısını 'Videokonferans' yöntemiyle yaptı Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde basın bilgilendirme toplantısını videokonferans yoluyla yaptı
YEREL HABERLER Belediye Başkanı, basın toplantısını 'Videokonferans' ...
Jandarmadan limon hırsızlarına suçüstü Mersin'in Erdemli ilçesinde limon hırsızlığı şüphesiyle 4 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Jandarmadan limon hırsızlarına suçüstü Mersin'in ...
Likhachev: "Güvenlik, Rosatom’un temel değeridir”
YEREL HABERLER Likhachev: "Güvenlik, Rosatom’un temel değeridir”
Tarsuslu tekstilci Koronavirüs için 30 bin adet ücretsiz maske üretti Gönüllü çalışanlarla maske üretimi gerçekleştiren tekstilci Çatal; “Ülkem için bende bir damla olmak istedim”
YEREL HABERLER Tarsuslu tekstilci Koronavirüs için 30 bin adet ...
Akkuyu Nükleer A.Ş. korona virüsle mücadele önlemlerini arttırıyor
YEREL HABERLER Akkuyu Nükleer A.Ş. korona virüsle mücadele ...
(Görüntülü) Akkuyu'da koronavirüs önlemi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Akkuyu'da koronavirüs önlemi
Emekli hemşire: Göreve hazırım
YEREL HABERLER Emekli hemşire: Göreve hazırım
(Görüntülü) Mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince ...
Dereyi halatlarla geçip, 10 gündür mahsur köpeği kurtardılar
YEREL HABERLER Dereyi halatlarla geçip, 10 gündür mahsur köpeği ...
Dere kenarında mahsur kalan köpek nefes kesen operasyonla kurtarıldı
YEREL HABERLER Dere kenarında mahsur kalan köpek nefes kesen ...
Vadide sel sularıyla mahsur kalan 2 köpek ve 3 kedi kurtarıldı Bir vatandaşın sosyal medya hesabından çağrıda bulunmasıyla başlatılan operasyon başarıyla sonuçlandı Kurtarılan ve günlerdir aç olduğu anlaşılan bir köpeğin yiyeceğe doğru koşması herkesi duygulandırdı
YEREL HABERLER Vadide sel sularıyla mahsur kalan 2 köpek ve 3 kedi ...
Okula gidemeyen çocuklara süt Tüm dünyayı etkisi alan korona virüsü sebebiyle okula gidemeyen Mersinli çocuklara, Büyükşehir Belediyesi tarafından süt dağıtılmaya başlandı Bugün merkezdeki çeşitli mahallelerde 4 bin 860 süt dağıtılırken, önümüzdeki günlerde de dağıtımın süreceği belirtildi
YEREL HABERLER Okula gidemeyen çocuklara süt Tüm dünyayı etkisi alan ...
Ağaç kesen market sahibine 784 lira ceza
YEREL HABERLER Ağaç kesen market sahibine 784 lira ceza
Acil ihtiyacı olan yaşlılara polis eşlik etti
YEREL HABERLER Acil ihtiyacı olan yaşlılara polis eşlik etti
Büyükşehir Belediyesi MEŞOT’u dezenfekte ediyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi MEŞOT’u dezenfekte ediyor
(Görüntülü) Zabıta, yaşlıların hem maaşını çekiyor hem de alışverişini yapıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Zabıta, yaşlıların hem maaşını çekiyor ...
Toroslar Belediyesi, ağaç kesen esnafa para cezası uyguladı
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesi, ağaç kesen esnafa para cezası ...
Mersin'de sokağa çıkanlar anonsla uyarılıyor
YEREL HABERLER Mersin'de sokağa çıkanlar anonsla uyarılıyor
Mersin'de korona virüse karşı 12 saat kesintisiz moral yayını Kentin köklü televizyon kuruluşlarından biri olan Sun Tv, korona virüse karşı alınan önlemlerin toplumda daha sıkı ve disiplinli uygulanmasına yönelik geliştirdiği sosyal sorumluluk projesi kapsamında, 'Memleket meseleleri moral yayını' adı altında 12 saat kesintisiz canlı yayın yaptı
YEREL HABERLER Mersin'de korona virüse karşı 12 saat kesintisiz ...
(Görüntülü) Mahalle evlerinde sağlık personeli için maske üretiliyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Mahalle evlerinde sağlık personeli için ...
(Görüntülü) Trafik zabıta ekipleri toplu taşıma araçlarını denetliyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Trafik zabıta ekipleri toplu taşıma ...
Evinden çıkamayanlara polis desteği
YEREL HABERLER Evinden çıkamayanlara polis desteği
Vali Su: “Vefa Sosyal Destek Gruplarımız, 7/24 vatandaşımızın hizmetinde”
YEREL HABERLER Vali Su: “Vefa Sosyal Destek Gruplarımız, 7/24 ...
Toroslar’da banka ATM’lerine dezenfektan ünitesi yerleştirildi
YEREL HABERLER Toroslar’da banka ATM’lerine dezenfektan ünitesi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X