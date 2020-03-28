KKTC'den gelen 141 vatandaş karantinaya alınmak üzere Karaman'a gönderildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) gelen 141 Türk vatandaşı, Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınmak üzere Karaman'a gönderildi. Mersin Limanı'na getirilen vatandaşlar sağlık taramasından sonra yoğun güvenlik önlemleri altında otobüslerle yola çıktı.

Tüm dünyada etkisini gösteren ve binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüsle ilgili tedbirler uygulanmaya devam ediliyor. Sabah erken saatlerde KKTC'den çıkan 141 Türk vatandaşını taşıyan 'Toros' isimli gemi, öğlene doğru Mersin Limanı'na demir attı. Burada sıkı denetimlerle otobüslere bindirilen 141 kişi, polis eskortları eşliğinde karayolu ile karantinaya alınmak üzere Karaman'a doğru yola çıktı. Vatandaşların sağlık taramasından geçirildiği ve durumlarının iyi olduğu, tedbir amacıyla karantinaya alınacakları belirtildi. Vatandaşlar 6 otobüs ile Karaman'a götürülürken, polisler yol güzergahında geniş güvenlik önlemi aldı. Ayrıca otobüslerdeki görevlilerin ve sürücülerin, koruyucu kıyafet, maske ve eldiven taktıkları da görüldü.

Vatandaşların 14 gün boyunca karantinada kaldıktan sonra normal yaşamlarına dönecekleri öğrenildi.

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