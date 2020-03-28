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Mersin 'evde kaldı', sahil boş kaldı

DHA

Mersin 'evde kaldı', sahil boş kaldı


Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de kışın en soğuk günlerinde dahi hafta sonu boş kalmayan sahil şeridi, koronavirüse karşı alınan yeni önlemler nedeniyle boş kaldı. 
Binlerce insanın yaşamını yitirmesine neden olan koronavirüs salgını, tüm dünyada yayılmaya devam ediyor. Geç de olsa virüsün geldiği Türkiye'de de başta Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı olmak üzere tüm kurumlarda çok sayıda önlemler alındı. Özellikle 65 yaş ve üstü kişiler başta olmak üzere toplumun her kesimine 'evde kalın' çağrısı yapılarak, sokağa çıkmamaları ve sosyal izolasyona önem vermeleri istendi. Ancak bu çağrılara rağmen virüsün hızla yayılması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ilave tedbirleri açıkladı. Dün yapılan açıklamaların ardından, vatandaşlar uyarılara uyup, dışarı çıkmadı. Yasak öncesi sabahın erken saatlerinden, gece geç saatlere kadar insan selinin oluştuğu kent merkezindeki yaklaşık 10 kilometrelik sahil şeridi, polisin aldığı güvenlik önlemi nedeniyle boş kaldı. 
`KORONAVİRÜS İÇİN HER ALANDA BİLGİLENDİRME´
Büyükşehir Belediyesi´nin toplu taşıma araçlarının arkasında yer alan bilgilendirici otobüs giydirmelerinde de 'Ellerinizi sık sık, sabun ve suyla en az 20 saniye yıkayın', 'Kalabalık yerlerde bulunmayın', 'Mümkün olduğunca yüz bölgenize dokunmayın', 'Yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar; mümkünse evden çıkmayın', 'Hasta kişilerden uzak durun', 'Hapşırırken, öksürürken ağzınızı mendiller kapayın' ifadeleri yer aldı. Ayrıca vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla el broşürleri de hazırlandı. Renkli çizimler ve yazılar ile koronavirüsten korunma yöntemleri ve yapılması gerekenler anlatıldı. 'Sayılarla Korona´dan Korunma Kılavuzu' başlığı ile basılan broşürde, elleri yıkama süresinin 20 saniye, insanlarla güvenli mesafenin 1 metre ve hastalık riski olanların karantina süresinin ise 14 gün olduğu belirtildi. `Koronaya Karşı 5 Kritik Koruma´da ise elleri sık sık sabunla yıkamak, öksürürken, hapşırırken ağzın mendille kapatılması gerektiği ile ellerle yüze dokunulmaması, öksüren, hapşıran, ateşi olan kişilerden uzak durulması ve hastalara 1 metreden fazla yaklaşılmaması gerektiği gibi bilgiler yer aldı.
VATANDAŞLAR BİLGİLENDİRİLİYOR
Koronavirüs hakkındaki 5 doğru bilgi olarak ölüm oranının erkeklerde daha yüksek olduğu, yüksek tansiyon ve sigaranın riski artırdığı, 50 yaş altında ölüm oranının çok düşük olduğu, el yıkarken normal sabunun yeterli olduğu ve ev hayvanlarının virüsün yayılmasında bir etkisinin olmadığı belirtiliyor. Koronavirüs hakkındaki 5 yanlış bilgi olarak ise maskenin hastalığa yakalanmayı engellediği, burnu tuzlu suyla yıkamanın koruma sağladığı, bazı yiyeceklerin hastalıktan koruduğu, toplu taşımada bir yere dokunmamanın yeterli olduğu ve bol su içmenin hastalıktan koruduğu yanlış bilgileri sıralanıyor. Kentin 5 noktasında yer alan dijital levhalarda da verilen mesajlarla vatandaşlar koronavirüs hakkında bilgilendiriliyor.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN
2020-03-28 14:58:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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