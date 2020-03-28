Meteorolojiden Orta ve Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı

'Çok ama çok özledim'

'Ben neden böyle görünüyorum?'

Mersin Meteoroloji Müdürlüğü, bugün akşam saatlerinden itibaren Orta ve Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatı yönlerinden kuvvetli fırtına beklendiğini, vatandaşların bu konuda dikkatli olmasını istedi.

Meteoroloji Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, bugün öğleden sonra Orta ve Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatı yönlerinden 6 ile 8 kuvvetinde fırtına beklendiği bildirildi. Açıklamada ayrıca fırtınanın 30 Mart Pazartesi sabahına kadar süreceği açıklandı.

Yetkililer, fırtınaya karşı vatandaşları uyarırken, olumsuzluklara karşı tedbirli olmasını istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.