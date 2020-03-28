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Meteorolojiden Orta ve Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı

İHA

Mersin Meteoroloji Müdürlüğü, bugün akşam saatlerinden itibaren Orta ve Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatı yönlerinden kuvvetli fırtına beklendiğini, vatandaşların bu konuda dikkatli olmasını istedi.

Meteorolojiden Orta ve Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı

Mersin Meteoroloji Müdürlüğü, bugün akşam saatlerinden itibaren Orta ve Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatı yönlerinden kuvvetli fırtına beklendiğini, vatandaşların bu konuda dikkatli olmasını istedi.
Meteoroloji Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, bugün öğleden sonra Orta ve Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatı yönlerinden 6 ile 8 kuvvetinde fırtına beklendiği bildirildi. Açıklamada ayrıca fırtınanın 30 Mart Pazartesi sabahına kadar süreceği açıklandı.
Yetkililer, fırtınaya karşı vatandaşları uyarırken, olumsuzluklara karşı tedbirli olmasını istedi.

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