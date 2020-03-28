KKTC´den getirilen 141 vatandaş, Karaman´da karantinaya alınacak

ABD, İtalya ve Çin'i geçti! Ölü sayısı pik yaptı!

'Çok ama çok özledim'

'Ben neden böyle görünüyorum?'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti´nden (KKTC) Mersin Limanı'na getirilen 141 Türk vatandaşı, otobüsler ile karantinaya alınacakları Karaman´a gönderildi.

KKTC´deki 141 vatandaş, bugün feribotla Mersin Limanı'na getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, 6 otobüs ile geniş güvenlik önlemi altında, Karaman'a gönderildi. Otobüslere UMKE ve polis ekipleri de eşlik etti. 141 vatandaş, Karaman´da yurtlara yerleştirilerek, tedbir amaçlı 14 gün karantina altında tutulacak. DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2020-03-28 15:17:52



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.