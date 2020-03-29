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Ekmekte virüs önlemi

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı MEREK Halk Ekmek Fabrikasının, yıl boyunca ekmek üretiminde sağladığı hijyeni, aldığı tedbirlerle korona virüs salgını nedeniyle üretimden dağıtıma her aşamada artırdığı bildirildi.

Ekmekte virüs önlemi

Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı MEREK Halk Ekmek Fabrikasının, yıl boyunca ekmek üretiminde sağladığı hijyeni, aldığı tedbirlerle korona virüs salgını nedeniyle üretimden dağıtıma her aşamada artırdığı bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hijyen koşullarından ödün vermeden ekmek üretimini aralıksız sürdüren MEREK, korona virüs nedeniyle üretimden dağıtıma her aşamadaki tedbirlerini artırdı. Fabrika içerisinde dezenfeksiyon işlemlerini günler öncesinden tamamlayan MEREK, personellerinin hijyenini de oldukça önemsiyor. Bu kapsamda ekmeklerin vatandaşlara ulaşma sürecini de dikkate alan MEREK, ekmek kasalarını paketleyerek, ekmekleri ortam havasından ve elle temastan uzak tutarak vatandaşların sofralarına en güvenli şekilde ulaştırıyor.
Korona virüs nedeniyle vatandaşlarda artan hassasiyet, kentteki ekmek satışına da yansıdı. 38 noktada hizmet veren ekmek büfelerinde günlük 50 bin ekmek satışı yapılırken, vatandaşların MEREK Halk Ekmek Fabrikasını tercih etmeleriyle ekmek satışı günlük 70 bine yükseldi. Vatandaşların duydukları güveni aldığı tedbirlerle sürekli kılan MEREK, 38 ekmek büfesinde de halk sağlığına zarar vermeyecek şekilde dezenfeksiyon işlemlerini gerçekleştiriyor.
“Bu süreçte de ekstra önlemler aldık”
Büyükşehir Belediyesi MEREK Halk Ekmek Fabrikasında görevli gıda mühendisi Dilara Aytuttu, ekmek üretiminden satışına kadar her aşamada hijyeni aralıksız sürdürürken, son süreçte tedbiri de artırdıklarını belirterek, “Halk Ekmek Fabrikası olarak zaten her zaman hijyen ve sanitasyon işlemlerimize dikkat ediyorduk. Bu süreçte de ekstra önlemler aldık. Fabrikamıza dezenfeksiyon işlemleri uyguladık. Personel ve ortam hijyenimize ekstra dikkat ediyoruz. Bununla birlikte ekmek paketlememizde de değişiklikler yaptık. Kasalarımızın içerisine tek kullanımlık poşetler geçiriyoruz. Bu şekilde ortam havasından da ekmeğin etkilenmesini önlemiş oluyoruz” dedi.
“Her şey kontrolümüz altında, en sağlıklı şekilde üretimimizi yapıyoruz”
Ekmeklerin paketlenerek ortam havası ve elle temastan yalıtım sağlanmasının şu an için bir tehlike oluşturmasa da oluşabilecek risk durumuna karşı tedbir sağladığını vurgulayan Aytuttu, “Aslında ortam havası şu durumda herhangi bir tehdit oluşturmaz ama yine de her türlü önlemi almak ve halkımıza sağlıklı ekmek ulaştırmak için her koşulda çalışıyoruz. Daha önce ekmeğimize nasıl güveniyorlarsa, bu yaşadığımız
zorlu süreçte de güvenebilirler. Her şey kontrolümüz altında, en sağlıklı şekilde üretimimizi yapıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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